Ministarstvo zdravstva počinje rješavati liste čekanja: Za svaku pretragu rok u kojem se mora obaviti

HZZO je prošle godine priznao 1021 zahtjev osiguranih osoba za povrat troškova za zdravstvene usluge plaćene privatnim poliklinikama jer te usluge nisu na vrijeme mogli dobiti u javnim bolnicama. U tu je svrhu osiguranicima vraćeno ukupno 297.672 eura, doznajemo u HZZO-u. To je znatno manje nego tri godine ranije, 2022., kada je, prema dostupnim podacima, HZZO pacijentima vratio ukupno 427.309,26 eura. Na problem s refundiranjem troškova ukazali su proteklog vikenda iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata u kontekstu predugih lista čekanja. Kako se na pojedine dijagnostičke pretrage čeka mjesecima pa i više od godinu dana, pretraga često gubi smisao, što znači da je zdravstvena usluga nedostupna.