Šprajc brutalno spustio Ćipi nakon prozivki o podrijetlu: ‘Nisam Srbin, a ti si ozbiljna budala!‘

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić na društvenim je mrežama prozvao televizijskog voditelja Zorana Šprajca, tvrdeći da ga već dulje vrijeme napada iz osobnih i političkih razloga. U objavi je spominjao ratne i političke teme te pritom insinuirao i Šprajcovo nacionalno podrijetlo. Šprajc mu nije ostao dužan pa je javno odgovorio kako nije Srbin niti se ikada tako izjašnjavao.

"S obzirom na opsežan Facebook esej g. Stipe Mlinarića Ćipe u koji je poetski udrobio moje navodno srpstvo, generala Vasiljevića, SDS, spomenik Šoškoćaninu i svoje obućarske vještine, molim cijenjene predstavnike medija da g. Ćipi prenesu sljedeći odgovor. Poštovani g. Ćipe, nisam Srbin niti sam se tako ikad osjećao ili izjašnjavao. Rado bih za sebe rekao da sam Hrvat, ali otkako se time hvale samo budale, tako se izjašnjavam samo u popisu stanovništva. Ispravnije bi dakle bilo reći da sam u nacionalnom smislu nitko i ništa, dok ste u tom smislu Vi ipak netko i nešto – ozbiljna budala. Lp", napisao je Šprajc na Fejsu.

U nastavku u cijelosti prenosimo i objavu saborskog zastupnika. "Gospodine Šprajc, zbog čega me mrzite? Kako Vam se da s mržnjom lijegati i ustajati? Pa to je pakao. Ja to ne bih mogao. I baš mi je žao što ste u tome. Ali ja, koji sam se susretao i s krajnje suludim vrstama mržnje, svejedno se pitam: zašto? Pretpostaviti da je to zato što sam se u ratu borio protiv okupatora četnika, koje smo pobijedili, premda su to bili pripadnici Vaše nacionalnosti, besmisleno je, zar ne? Ili da je razlog to što sam utjecao na to da SDSS više ne bude u Vladi, također je besmisleno, jer su oni najviše naštetili Vašem narodu u Hrvatskoj, zar ne? Glupo mi je i pitati se je li to zato što sam se borio da se makne spomenik Šoškoćaninu. Ipak se radilo o ratnom zločincu. Ili zato što sam sprječavao bacanje vijenaca u Dunav za nepostojeće srpske civilne žrtve na Dan sjećanja? Ili me mrzite zato što sam obućar po struci? To ne može biti, jer i vi nosite obuću, pa bi se moglo očekivati da cijenite tu struku. Ili zato što sam se baš ja usudio pokrenuti centar dr. Ivana Šretera po uzoru na centar Simona Wiesenthala, kako bih tražio i progonio zločince? Ne mogu zamisliti da bi Vam to moglo smetati. Zašto bi? Ili me mrzite zato što sam svoje najbolje godine ostavio u ratu pa nisam završio fakultet, kako biste Vi mogli mirno studirati, gospodine Šprajc? Premda je nezahvalnost česta pojava, nije valjda razlog to što sam Vam omogućio mirno akademsko obrazovanje?

Teško da je bilo što od navedenoga moglo biti razlog da me baš sad napadate, jer sve je to bilo puno prije. Zato mi se stalno vraća pitanje: što Vas je baš sad podsjetilo na mene i nagnalo na ove Vaše prljavštine? Što sam to posljednjih dana govorio ili učinio da Vas je možda isprovociralo? A da nije, gospodine Šprajc, riječ o tome što sam krenuo na ono što je jedino bilo aktualno u mom posljednjem djelovanju: na glavnog zločinca svih zločina, koji Vam je možda iz nekog razloga blizak i drag? Ili važan? Ili Vam je bolno ono što proživljava? Pitat ću suludo, jer suluda je svaka mogućnost da me mrzite: nije li možda razlog to što sam udario na generala KOS-a Vasiljevića i na sudstvo koje ga štiti?

Moglo bi biti. Jer i Vi ste u tome sudionik i sukrivac. I Vi o njemu šutite i nikada o njemu niste rekli ni riječ. Možda je razlog to što radim Vaš posao, jer ste upravo Vi trebali otvoriti ovo pitanje sudstva i ovaj slučaj te o njemu govoriti. Ali, eto, to činim ja. Ako se ipak osjećate ugroženim zbog ovoga što činim spram zločina i zločinaca, mogu samo reći da nemate pojma koliko energije, ideja i prijatelja imam. Pratite dobro. Sretno! Ćipe Mlinarić, jednom branitelj, uvijek branitelj", napisao je Mlinarić.