Profesor Bebić: Hajduk je religija i takav status uživa samo nekoliko klubova u svijetu

Kakva bi to bila sportska konferencija u Splitu a da se na njoj ne razgovara od temi svih tema za svakog Splićanina. A panel "Hajduk - emocija kao strategija" u kojem se pričalo o emociji kao temelju najjačeg sportskog brenda u regiji doista je bio zanimljiv.

A svoja zapažanja, i iskustva, na tu temu ponudili su Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga Hajduka, Domagoj Bebić, stručnjak za medije i profesor Fakulteta političkih nauka, Ivan Frančešević, direktor marketinške agencije SeekandHit te Antonija Eremut Erceg, pročelnica za razvoj Grada Splita.

- Split ima složeni identitet, da ne kažem podijeljeni kao što mu govori i engleski prijevod imena. Mi se brendiramo kao grad kulture i sporta i to i jesu dva naša glavna aduta u smislu privlačenja turista. A Hajduk je snažna emocija, jedan od pokazatelja našeg mentaliteta i načina života - ustvrdila je Antonija Eremut Erceg na koju se pak nadovezao profesor Domagoj Bebić:

- Ono što razlikuje Hajduk i tek nekoliko klubova u svijetu od ostalih jest taj religijski pristup pri čemu je emocija temelj svega. Dakako, to zna biti i breme i kada se Hajduku dogodi poraz ja sa svojim bližnjima ne pričam tri dana. Zapravo, ja ne razumijem one koji nemaju emociju prema nogometu. Znam puno navijača Hajduka koji su često negativni, i to je fenomen koji polazi još od televizijske serije "Velo misto", i ja to razumijem. Ali ne razumijem one koji nemaju nikakvu emociju.

A emocija je temelj onoga što Ivan Frančešević i njegovi suradnici rade za Hajduk na društvenim mrežama.

- Dok je kod većine drugih klubova korištenje društvenih mreža vezano za servisne informacije mi tim putem aktiviramo dodatnu zajednicu. Mi tako osluškujemo puls navijača i to nije sterilno komuniciranje. Drugi klubovi moraju aktivirati velike proračune da bi aktivirali dodatnu zajednicu a Hajduku se to događa organski.

Sve to pak pomaže i članici Uprave zaduženoj za marketing Marinki Akrap koja ističe:

- Ja vodim odjel čija je zadaća ostvariti neke prihode. Hajduk je klub svojih navijača i mi se istovremeno moramo obraćati svojim vlasnicima pa tako i samima sebi. Mi na koncu monetiziramo taj indetitet, strast, pripadnost. Prošlu godinu završili smo sa 121 tisućom članova i u europskim razmjerima smo uvijek jedanaesti ili dvanaesti. Osim toga, naš prosjek pretplata je 23 tisuće a prvi sljedeći klub u Hrvatskoj ima osam tisuća. Pa vi čim prođete tunel Sveti Rok, tamo odmah kreće brendiranje Hajduka pa i turisti vole doći na utakmice ovog kluba ali ljeti za njih nemamo dovoljno mjesta. Po podacima Porezne uprave, svaka Hajdukova domaća utakmica Gradu kroz ugostiteljstvo prihoduje 230 tisuća eura što je preko 4,5 milijuna eura godišnje. Hajduk je brend koi ima posebnu vrijednost, još od dana kada je osnovan. A osnovan je na dišpetu a kada je tako onda sve radite kroz emociju. I zato radimo i na tome da zajedno s našim prijevoznikom organiziramo ture u Prag, radi obilaska pivnice Flek u kojoj je u veljači 1911. osnovan Hajduk.

Pod vodstvom gospođe Akrap, vodio je Hajduk i marketinške kampanje zanimljivih naslova.

- Imali smo više kampanja poput "Ja ne mogu drugo nego da ga volin", "Prgava familija" ili pak "Budi čovik" i svaka od njih našla je svoju ciljanu skupinu što se manifestiralo i kroz prodaju suvenira. Tako smo u razdoblju od četiri godine od 800 tisuća eura došli do 8,5 milijuna eura. Svaki brend je onoliko velik koliko je velika emocija koju izaziva - kazala je Akrap i naglasila:

- Ta priča oko infrastrukture trenutačno je nažvanija jer ona će odrediti smjer hoće li Hajduk u budućnosti biti veliki ili ne. Sve ima svoj vijek trajanja i vi se morate odgovorno ponašati prema tome.

I u Gradu u itekako svjesni toga da Hajduku treba ili obnovljeni Poljud ili novi stadion jer taj klub ima nevjerojatan doseg o čemu je, na primjeru kampanje "Budi čovk", pričala Antonija Eremut Erceg:

- Kada Grad želi nešto komunicirati svojim građanima, ako je Hajduk taj kanal mi imamo puno veći doseg nego inače. Najbolje se to vidjelo na primjeru te kampanje suzbijanja vršnjačkog nasilja. Mi imamo jedan odjel koji se time bavi no kada takvo što objavi Hajduk doseg je nevjerojatan. Inače, ispričat ću vam i anegdotu koja kaže da smo nedavno imali susret s jednom međunarodnom kompanijom koja ima predstavništo u Splitu i koju su nam kazali da su šokirani zašto njihova lozinka piše posvuda po gradu.

Posvuda je u hrvatskim medijima i Hajduk i ti su novinarski uratci na portalima najčešće klikani.

- Narativi vezani uz Hajduk često du dramatični. Marko Livaja je ogroman narativ. A to su i Hajdukova dramatična ispadanja u Euzropi. To je nešto što se godinama pamti, popu kolektivne traume. Što god vi napisali o Hajduku odmah kreću rasprave i to je tema na kojoj i novinari dobijaju na vidljivosti. Uz sve to dolazi do burnih rasprava i bilo bi dobro imati nad tim bolju kontrolu no to vam je kao usmjeravanje bujice. A kad ti u klubu krenu krizne situacije za smirivanje ti trebaju obično dva-tri krizna komunikatora, a za Hajduk ih trebate više desetaka - ustvrdio je profesor Domagoj Bebić koji je na primjeru jedne pjesme Doris Dragović ilustrirao snagu popularnosti Hajduka.

- Na koncertu u Dubrovniku, Doris Dragović je rekla "hvala mojim prijateljima iz Torcide koji su popularizirali moju pjesmu". No, nju je zapravo popularizirao Filip Krovinović koji ju je pustio u svlačionici nakon čega je objavljen video kako cijela momčad pjeva tu pjesmu. A to je na tik-toku eksplodiralo. Prošle godine u ovo vrijeme nitko nije čuo za tu pjesmu a sada je, nakon te lančane reakcije, već klasik.











