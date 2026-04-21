SALVE KRITIKA

Ogorčeni navijači Hajduka 'uništili' bijele: 'Gasite ovu sramotu od kluba! Zavidimo slijepcima'

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Zvonimir Barisin
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.04.2026.
u 22:16

Navijači Hajduka bili su očekivano ljuti nakon još jedne slabe partije svojih ljubimaca, pa su tako društvene mrežama zasuli salvama negativnih komentara

U susretu 31. kola hrvatskog prvenstva, nogometaši Osijeka su na Poljudu pobijedili Hajduk sa 1-0 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Pogodak odluke zabio je Vladan Bubanja u 56. minuti. Hajduk je u 82. minuti mogao izjednačiti, no Michele Šego nije realizirao jedanaesterac, pogodio je vratnicu. Bio je to četvrti međusobni ogled ova dva kluba ove sezone, a prve tri utakmice s identičnih 2-0 dobio je Hajduk.

Navijači Hajduka bili su očekivano ljuti nakon još jedne slabe partije svojih ljubimaca, pa su tako društvene mrežama zasuli salvama kritika. 

- Je li nas ima 200.000 dovoljno pametnih, da otvorimo račun, uplatimo svatko po 100 eura i da se tim novcem na ljeto dovedu pojačanja. Jedini uvjet je da Udruga (Naš Hajduk) nema apsolutno nikakav pristup tome?!

- Samo zbog ovakvog pristupa svi igrači i stručni stožer trebaju dobit papire i neka idu kuda hoće, ali teško da ih netko i treba. Ovo što oni rade i kako se ponašaju je teška sramota. Svi vidimo da su igrački limitirani, ali barem da se bore, ne bi nitko ništa rekao

- Baš me zanima što oni treniraju cijeli tjedan da ovako izgledaju. Pa za ovakvu prezentaciju se može raditi do 15h pa na termin da se oznojiš prije spavanja

- Nije problem poraz, obranjeni penal, problem je bezmudi pogled prije penala i hrpa bezmudih dječaka. Ovo drugo je stanje, i tako 20 godina. Žalosno, eto.

- Za dobrobit naroda, ugasite ovu sramotu od kluba

- Dođe čovjeku da pozavidi slijepima dok gleda ovu tragediju od nogometa

Avatar Samodesno
Samodesno
22:25 21.04.2026.

Otac Tobol, majka Gzira.

SI
Sivooki
22:20 21.04.2026.

Tuha, jad... Evo što može učiniti "samoupravljanje".

Potop bijelih, heroj Malenica! Goropadni vratar bijelo-plavih utjerao je strah u kosti Splićanima

Bila je ovo po intenzitetu u prvom poluvremenu Hajdukova izvedba upravo po inicijalnoj dijagnozi njegovog sportskog direktora Roberta Grafa – na razini druge poljske lige (u kojoj je on dobio otkaz). Izvedba s pristupom kao u prijateljskoj utakmici, bez ikakve živahnosti, naboja, strasti, pa onda i bez maštovitosti i ubojitosti – apsolutno nedostojna Hajduka i njegove publike

