Čudesnih pola sata Dalićevog asa zapalilo cijelu Italiju: Evo što pišu nakon nevjerojatne utakmice

Nogometaši Intera izborili su plasman u finale talijanskog Kupa nakon što su na San Siru pobijedili Como sa 3-2 nakon prve utakmice bez golova. Bilo je to susret kojeg su obilježili hrvatski reprezentativci Petar Sučić i Martin Batirina, te turski veznjak Hakan Calhanoglu.

Nakon što je prvi susret završio 0-0, Inter je u uzvratu pobijedio sa 3-2 premda su gosti imali vodstvo 2-0. Prije dva tjedna Como je imao 2-0 i u ligaškom susretu, no Inter je tada slavio sa 4-3.

Arhitekti novog Interovog preokreta bili su Sučić i Calhanoglu koji su zaslužni za sva tri gola. Sučić, koji je ušao u igru u 60. minuti, je upisao dvije asistencije i pogodak, dok je turski reprezentativac zabio dva gola i dodao asistenciju.

Eurosport Italia dao mu je ocjenu 7,5 i dodao: 'Njegov ulazak u igru zapravo je promijenio ovu utakmicu, a to se dogodilo zato što je bio iznimno lucidan u odlukama. Asistencija za 1:2 bila je uvod u sjajnu suradnju s Calhanogluom, koji mu je zatim uzvratio uslugu za pogodak, najvažniji u njegovoj karijeri.'

Virgilio Italia dodijelio je Sučiću dao osmicu: 'Bilo je nekoliko manjih pogrešaka, ali njegov ulazak imao je golem utjecaj na utakmicu - s dvije asistencije i golom za 3:2.'

Istom je ocjenom njegov nastup ocijenio i TuttoMercato, koji je komentirao: 'Bio je lucidan u tome da dvaput pripremi pogodak Calhanogluu, a zatim je zapalio San Siro golom koji je Inter odveo u finale.'

Jednako su reagirali na portalu FC Inter 1908, gdje su također istaknuli da je sjajni Sučić bio čovjek koji je preokrenuo večer i donio Interu utakmicu vrijednu finala.