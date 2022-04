Dabro iz Lokomotive u Kinu! Andy Bara: Ovo je velik iskorak za njega, ali i za HNL

Dosadašnji napadač Lokomotive i trenutno treći strijelac prve HNL s 13 pogodaka, Vinkovčanin Marko Dabro (25) više neće igrati u Prvoj HNL. Pri samom kraju je posao s velikim kineskim prvoligašem Beijing Guoanom (donedavno ih vodio Slaven Bilić) te se čeka samo liječnički pregled za dovršetak posla, potvrdio nam je najuspješniji hrvatski nogometni menadžer, Andy Bara.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 30.07.2021., Zagreb - 3. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: NK Lokomotiva - NK Hrvatski dragovoljac. Marko Dabro. rPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Sve je dogovoreno, još samo čekamo da Marko odradi taj liječnički pregled. Znate kako je to, u nogometu je sve moguće, ali mogu reći da je 99 posto posla gotovo. On će sigurno nemjerljivo više zarađivati nego što je sad u Lokomotivi, ali imali smo mi ponude i iz Dinama, Njemačke i Španjolske i u svim tim ligama i klubovima bi isto zarađivao puno više nego sada. Što se odštete tiče, morat će se tu još vidjeti koliko će ispasti s raznim bonusima, ali sad je tu negdje između 800 tisuća i milijun eura - rekao je Bara za VL.

Što je onda Marka nagnalo na tu odluku za odlaskom u Kinu?

- To je jedan od najvećih klubova Azije, nije to bilo koji klub iz kineske lige. Tamo imaju fenomenalni stadion i kamp, ma to izgleda na nivou kluba iz Lige prvaka u Europi. Ljudi ovdje toga možda nisu svjesni, kad prodaš igrača u Beijing Guoan, to je kao da si ovdje prodao igrača u Top 3 klub bilo koje velike lige. On je donio odluku za otići tamo i ja isto mislim da je to dobra odluka. Mlad je i ima godina, a to je sada liga koja ima običaj i vratiti igrače u neki veliki europski klub nakon par godina, kao što se naprimjer Axel Witsel iz Kine vratio u Borussiju Dortmund - priča Bara.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 06.03.2020., Zagreb- Hrvatska studentska asocijacija organizirala je cetvrtu godinu zaredom konferenciju Business u sportu. Andy Bara.rPhoto: Sandra Simunovic/PIXSELLr r

Marko je tijekom svoje karijere imao puno pehova na koje nije mogao utjecati. Je li vam drago vidjeti da mu sada karijera ide u pravom smjeru nakon svih tih godina?

- Da, jako mi je drago zbog njega. Prošle godine mi je njegov tadašnji menadžer, moj prijatelj Miro Bičanić rekao za njega i zajedno smo ga doveli u Lokomotivu. Ja sam sad doveo taj posao iz Kine jer su moji poslovi većinom s vanjskim državama. Ovo je velik iskorak, ne samo za njega nego i za cijeli HNL, da mogu prodavati igrače u jedan takav klub.

Najbolji strijelac u povijesti Druge HNL u jednoj sezoni (BSK, '20./'21., 30 golova), 3. najbolji strijelac ove sezone Prve HNL i jedan od najefikasnijih napadača u povijesti Lokomotive. Čini se kao poprilično dobar CV igrača za odraditi dobar posao?

- Moramo se sjetiti da Marko nije pucao penale ove sezone, da ih je pucao vjerojatno bi bio prvi strijelac lige (nap. a.u Lokomotivi ih izvodi Josip Pivarić). Imao je i najmanje utakmica od sva tri igrača s prva tri mjesta na ljestvici strijelaca. Još uz sve to igra u Lokomotivi. Uz poštovanje Lokomotivi, zamislite koliko bi tek golova zabio da je igrao za Dinamo, Hajduk ili Rijeku. On je ljevak koji zna s obje noge, nezgodan, jedan napadački tip Šukera koji zna zabiti iz svakakvih pozicija.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 21.08.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 06. kolo, GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Sadegh Moharrami, Marko Dabro Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Zašto smatrate da je ovo pravi put za igrača poput Marka?

- Mislim da će mu ovo biti dobar korak za napraviti kvalitetnu karijeru. Nakon tri-četiri godine se može vratiti u neki ozbiljni europski klub ako nastavi tako zabijati tamo, jer kineska liga je jača od HNL-a zbog tih stranih igrača, to svi znaju. Iz Kine može napraviti puno veći transfer u Europu nego iz HNL-a, to je ozbiljna liga koja je financijski puno moćnija od naše. Iz Kine se nisu vraćali igrači koji su otišli tamo s 29-30 godina, ali kad igrač tamo ode u Markovim godinama (25), on se vrlo lako može vratiti - dodaje Bara, ali isto tako gleda i na drugi potencijalni ishod:

- Pitanje je kolika će biti njegova želja za povratkom, jer ipak će živjeti u jednom od najvećih i najboljih gradova svijeta kao što je Peking. U početku mu sigurno neće biti lako kao ni nikome, ni Kinezu nije lako kad dođe u Zagreb. Treba mu dati jedno tri mjeseca za prilagodbu pa nakon toga početi ocjenjivati što je napravio i kako. Ako mu tada sve bude na mjestu, teško će njega netko nagovoriti na povratak u Europu. To je jednostavno činjenica - zaključio je Bara.