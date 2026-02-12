Stručnjaci vjeruju da će ovako svijet izgledati za 10 godina: Jedan resurs mogao bi pokrenuti novi rat

Kina ekonomski zasjenjuje Sjedinjene Države. Smanjeni ruski rat u Ukrajini postaje zamrznut, dok sukob oko Tajvana prijeti svjetskim ratom. Sve više zemalja nabavlja nuklearno oružje. Demokratska depresija podudara se s padom današnjeg multilateralnog sustava. Kriptovalute dovode u pitanje dolar. Umjetna inteligencija dostiže ili čak nadmašuje ljudske sposobnosti. NATO opstaje, ali se temeljno mijenja. Ovo su samo neki od budućih scenarija na koje su geostratezi i stručnjaci za predviđanja ukazali kada ih je Centar za strategiju i sigurnost Scowcroft Atlantskog vijeća anketirao u studenom i prosincu 2025. o tome kako očekuju da će se svijet promijeniti u sljedećih deset godina. Ispitanici su uglavnom bili mračnog raspoloženja, pri čemu 63 posto očekuje da će svijet 2036. biti u gorem stanju nego što je sada. Samo 37 posto misli da će biti bolje za deset godina, otprilike na razini rezultata ovog pitanja za provjeru temperature u anketi prethodne godine, piše Centar. Naime, 447 ispitanika u anketi bili su građani 72 zemlje. Otprilike polovica bili su građani Sjedinjenih Američkih Država, više od petine bilo je iz Europe, a nešto manje od petine iz zemalja takozvanog Globalnog Juga. Ispitanici su bili pretežno muškarci i stariji (otprilike tri četvrtine bili su muškarci, a sličan udio bio je stariji od 50 godina) i bili su raspršeni po privatnom sektoru, neprofitnim organizacijama (think tankovima, zagovaračkim skupinama, nevladinim organizacijama), vladinim, akademskim ili obrazovnim institucijama, neovisnim konzultantskim tvrtkama i multilateralnim institucijama.

1. Većina ispitanika smatra da će Kina ekonomski nadmašiti SAD, jer raste zabrinutost zbog sukoba s Tajvanom, a 40 posto predviđa još jedan svjetski rat.

Većina ispitanika u anketi ne vjeruje da će Sjedinjene Države biti dominantna svjetska sila 2036. godine, a samo sedam posto ih kaže da hoće. I dok još manji postotak (četiri posto) vjeruje da će Kina biti dominantna globalna sila, velika većina anketiranih stručnjaka (oko devet od deset) vjeruje da će se te sile natjecati za prevlast ili u bipolarnom svijetu uglavnom podijeljenom na blokove povezane s Kinom i SAD-om ili u multipolarnom svijetu s više centara moći. Rezultati ankete ukazuju na široko rasprostranjenu percepciju da će Kina imati znatnu moć u sljedećem desetljeću. Dok gotovo tri četvrtine ispitanika predviđa da će Sjedinjene Države biti vodeća svjetska vojna sila 2036. godine, većina ispitanika (58 posto) očekuje da će Kina biti vodeća svjetska ekonomska sila u sljedećem desetljeću - a samo 33 posto kaže isto za Sjedinjene Države. Slično velike manjine očekuju da će Kina ili Sjedinjene Države biti vodeća sila u tehnološkim inovacijama (47 posto za Sjedinjene Države, 44 posto za Kinu) i diplomatskom utjecaju (38 posto za Sjedinjene Države, 33 posto za Kinu), što sugerira da bi mogli biti ravnopravni konkurenti u tim područjima. Poruka koju ispitanici šalju jest da će do 2036. godine era „uspona Kine“ ustupiti mjesto eri „uspona Kine“, koju karakterizira značajna erozija relativne moći SAD-a u određenim aspektima i kraj svjetskog poretka kojim dominiraju SAD. (Dublji uvid u podatke otkriva da ispitanici Globalnog Juga ocjenjuju buduću moć Kine višom ocjenom od ispitanika iz drugih regija; vidi nalaz 10 u nastavku.)

2. Očekujte da će NATO opstati, ali proći kroz temeljne promjene

Usred velikih uspona i padova za NATO u prvoj godini druge Trumpove administracije - od obveza p ovećanja obrambenih izdataka na summitu u Haagu 2025. do zastoja između Danske i Sjedinjenih Država oko statusa Grenlanda - ispitanici su podijeljeni oko toga hoće li Savez postati utjecajniji (35 posto) ili manje utjecajan (35 posto) za deset godina. Međutim, iza ovih dvosmislenih odgovora o budućoj moći NATO-a krije se jasna i značajna sumnja u budućnost samog Saveza. Gotovo polovica ispitanika (44 posto) vjeruje da NATO više neće postojati u svom sadašnjem obliku 2036. Među ovom skupinom koja očekuje temeljne promjene, polovica (51 posto) predviđa da će rekonfigurirani NATO biti manje utjecajan od sadašnjeg saveza. Ovaj nalaz vjerojatno se odnosi na ulogu koju se očekuje da će Sjedinjene Države igrati u Savezu u budućnosti. Značajna manjina ispitanika, 39 posto, ne predviđa da će Sjedinjene Države do 2036. godine i dalje imati središnju, zapovjednu ulogu u NATO-u koju su imale od osnutka Saveza, iako većina (61 posto) vjeruje da će Sjedinjene Države ostati na toj poziciji. Među skupinom koja predviđa da Sjedinjene Države više neće zadržati svoju dominantnu ulogu u Savezu, 65 posto očekuje da će koalicija država preuzeti vodeću ulogu u NATO-u ako se Washington povuče, s manjim, ali i dalje značajnim postocima koji navode Njemačku (33 posto), Poljsku (20 posto), Francusku (19 posto) i Ujedinjeno Kraljevstvo (18 posto) kao potencijalne vođe Saveza. Ispitanici su također naznačili da bi nekoliko država članica NATO-a bez nuklearnog oružja moglo nabaviti to oružje do 2036. Među 85 posto ispitanika koji misle da će barem jedna nova država ili teritorij dobiti nuklearno oružje u sljedećem desetljeću, oko 30 posto očekuje da će Turska nabaviti to oružje, 24 posto vjeruje da će to učiniti Njemačka, a 15 posto očekuje da će Poljska učiniti isto. To može odražavati procjenu da bi moguće povlačenje SAD-a iz svog nuklearnog kišobrana iz Europe ili iz svoje vodeće uloge u Savezu moglo potaknuti te države članice NATO-a da pređu na nuklearno oružje.

3. Mnogi ispitanici predviđaju oslabljenu Rusiju koja ide prema zamrznutom sukobu u Ukrajini

Visokoprofilirani, američki napori za konačno pregovaračko rješenje rata u Ukrajini dominirali su naslovima tijekom istraživanja. Unatoč tome, ispitanici su se okrenuli u smjeru očekivanja zamrznutog sukoba. Samo 34 posto ispitanika smatra da će rat završiti pod uvjetima uglavnom povoljnim za Rusiju, što je znatno manje od gotovo polovice ispitanika (47 posto) koji su tako odgovorili u našem prošlogodišnjem istraživanju. Suprotno tome, nešto više od polovice ispitanika (52 posto) sada misli da će se rat na kraju pretvoriti u zamrznuti sukob, u odnosu na 43 posto prije godinu dana. U međuvremenu, ispitanici vjeruju da je Rusiji suđeno da bude manja sila. Do 2036. ispitanici očekuju minimalan ruski utjecaj u svih pet metrika moći testiranih u anketi. Samo 2 posto ispitanika vjeruje da će Rusija biti vodeća svjetska zemlja u kulturnoj ili mekoj moći do 2036., a 1 posto kaže isto u vezi s vojnom moći. U svim ostalim područjima, brojka se zaokružuje na 0 posto. Ispitanici su također više od bilo koje druge svjetske sile naveli Rusiju kao kandidata za unutarnji raspad kao rezultat događaja poput revolucije, građanskog rata ili političkog raspada, pri čemu 36 posto očekuje takav ishod u odnosu na 30 posto u anketi prethodne godine. Ruska slabost, međutim, ne mora nužno smanjiti opasnost koju predstavlja u Ukrajini i šire; zapravo, mogla bi povećati prijetnju. Među manjinom ispitanika (22 posto) koji očekuju da će neka država ili teroristička skupina upotrijebiti nuklearno oružje u sljedećem desetljeću, 60 posto vjeruje da će Rusija to učiniti, što je čini najčešće spominjanim akterom.

4. Umjetna inteligencija mogla bi se usporediti s ljudskim sposobnostima unutar desetljeća, jer raste zabrinutost zbog utjecaja tehnologije

Ispitanici u anketi očekuju brz napredak umjetne inteligencije (UI) u sljedećem desetljeću. Velika većina (58 posto) vjeruje da će svijet do 2036. godine nadmašiti današnje prediktivne i generativne UI sustave kako bi postigao opću umjetnu inteligenciju (AGI), koja je u anketi definirana kao „sustav umjetne inteligencije koji odgovara ili premašuje kognitivne sposobnosti ljudskih bića u bilo kojem zadatku“ - jedan od najambicioznijih ciljeva koje UI tvrtke trenutno teže ostvariti.

5. Pripremite se za više zemalja s nuklearnim oružjem, uključujući Iran unatoč izraelsko-iranskom ratu - iako ne nužno i za upotrebu nuklearnog oružja

Ispitanici u velikoj većini očekuju veće širenje nuklearnog oružja tijekom sljedećeg desetljeća, a 85 posto vjeruje da će dodatne zemlje ili teritoriji nabaviti to oružje tijekom tog vremenskog okvira. Najčešće spominjani sljedeći član nuklearnog kluba je Iran, kojeg je odabralo 66 posto onih koji predviđaju širenje nuklearnog oružja što ukazuje na široko rasprostranjenu pretpostavku da rat koji su Izrael i Sjedinjene Države vodili prošlog ljeta kako bi uništili iranski nuklearni program nije definitivno ugasio taj program ili Teheranove nuklearne ambicije. Ovo otkriće također može objasniti zašto je drugi najčešće spominjani akter koji će dobiti nuklearno oružje u sljedećih deset godina (kojeg je odabralo 53 posto onih koji očekuju širenje nuklearnog oružja) iranski suparnik i susjedna Saudijska Arabija. No mnogi anketirani stručnjaci predviđaju širenje nuklearnog oružja i izvan Bliskog istoka. Oni koji zamišljaju pojavu dodatnih nuklearnih sila također ukazuju na Istočnu Aziju i na članice NATO-a koje nemaju nuklearno oružje.

Čini se da ispitanici vjeruju da će se ovo širenje nuklearnog oružja dogoditi u nedostatku globalnog upravljanja koje bi obuzdalo širenje tog oružja, pri čemu samo 4 posto očekuje da će se najveće širenje globalne suradnje u sljedećem desetljeću dogoditi u području neširenja nuklearnog oružja.

6. Ispitanici predviđaju autonomniju Europu, ali onu koja i dalje zaostaje za Kinom i SAD-om u većini mjera moć

Naše najnovije istraživanje nudi mješovite rezultate za Europu i Europsku uniju (EU). Ispitanici su pesimistični u pogledu izgleda EU-a za pridruživanje najjačoj skupini globalnih sila. Nijedan ispitanik ne predviđa da će EU postati vodeća svjetska vojna sila 2036. godine, što nije iznenađujuće s obzirom na njezinu povijest kao ekonomske unije. Ipak, ispitanici su također pesimistični u pogledu izgleda EU-a da postane vodeća svjetska ekonomska sila (samo 3 posto ih je to očekivalo) ili tehnološka sila (5 posto) za deset godina. Samo 8 posto ispitanika predviđa da će euro u sljedećem desetljeću najviše utjecati na dominaciju američkog dolara. Kriptovalute, renminbi i zlato ocijenjeni su kao viši konkurenti dolaru. Značajna manjina ispitanika (22 posto) predviđa raspad EU-a do 2036. godine. Međutim, postoji i druga, optimističnija strana knjige. Značajan dio ispitanika zamišlja EU kao važnog igrača na diplomatskoj sceni (17 posto kaže da će EU biti vodeći svjetski diplomatski akter 2036. godine). Trideset posto vjeruje da će EU biti vodeća sila u kulturnoj ili mekoj moći, nešto manje od postotka koji to kažu za Sjedinjene Države i gotovo dvostruko više od postotka koji predviđaju da će Kina zauzeti tu poziciju. Rezultati istraživanja Global Foresight već tri godine pokazuju stalno rastuća očekivanja da će Europa - u ovom slučaju ne nužno definirana kao EU - postići „stratešku autonomiju“ do 2036. preuzimanjem veće odgovornosti za vlastitu sigurnost, a 57 posto ispitanika odgovorilo je u tom smislu u našem najnovijem istraživanju. To je porast u odnosu na 48 posto u istraživanju prethodne godine i samo 31 posto godinu prije toga.

7. Ispitanici predviđaju dolazak ratova za vodu, budući da globalno zagrijavanje prelazi ključne pragove, a suradnja u području klime se hladi

Rezultati naših anketa otkrili su neke znakove upozorenja da će klimatske promjene biti prioritetna stavka na dnevnom redu globalne politike. Po prvi put u tri godine postavljanja ovog pitanja u anketama Global Foresight, klimatske promjene nisu vodeća percipirana prijetnja globalnom prosperitetu u sljedećem desetljeću. U našem najnovijem istraživanju, samo 17 posto ispitanika navodi klimatske promjene kao najveću pojedinačnu prijetnju, u odnosu na 30 posto koji spominju rat između velikih sila. To je otprilike polovica postotka ispitanika koji su u naša dva prethodna istraživanja klimatske promjene identificirali kao najveću prijetnju. Štoviše, samo 19 posto ispitanika sada vjeruje da će klimatske promjene generirati najveći porast međunarodne suradnje u sljedećem desetljeću, odmah iza upravljanja tehnologijom (20 posto) i znatno manje od 49 posto ispitanika koji su naveli klimatske promjene prije samo dvije godine.

8. Mnogi stručnjaci predviđaju propadanje međunarodnih institucija kako slabi demokracija

Nedavno se mnogo nagađalo o tome urušava li se desetljećima star međunarodni poredak temeljen na pravilima. Ispitanici naše ankete sugeriraju da bismo se trebali pripremiti za takvu stvarnost. Izražavaju malo povjerenja da će današnja multilateralna arhitektura biti utjecajna za desetljeće.

9. Dolar će vjerojatno ostati svjetska valuta izbora, ali pripazite na kriptovalute

Ekonomisti su trenutno uključeni u intenzivnu raspravu o tome može li američki dolar zadržati svoj status vodeće svjetske rezervne valute - poziciju koju drži od Drugog svjetskog rata. (Geoekonomski centar Atlantskog vijeća kontinuirano prati dominaciju dolara .) Iako će dolar vjerojatno ostati svjetska valuta izbora 2036. godine, rezultati našeg istraživanja pokazuju da to neće proći nekažnjeno. Oko 80 posto ispitanika očekuje da će druge valute, robe ili imovina u sljedećih deset godina preokrenuti dominaciju dolara.

10. Globalni Jug vidi budućnost drugačije

Otprilike petina (18 posto) ovogodišnjih odgovora na anketu došla je od građana zemalja smještenih u onome što se često naziva globalnim jugom. Iako je to neprecizan i osporavam pojam, globalni jug je korisna skraćenica za opisivanje zemalja koje se nalaze izvan najbogatije skupine industrijaliziranih zemalja. Dok ispitanici u ovoj kategoriji snažno naginju Latinskoj Americi i Karibima (54 posto skupine globalnog juga), prognoze geostratega i stručnjaka za predviđanja u zemljama globalnog juga značajno se razlikuju od onih na globalnom sjeveru. Na primjer, ispitanici iz zemalja globalnog juga puno češće ocjenjuju šanse Rusije u ratu u Ukrajini više od ostalih sudionika ankete: 46 posto kaže da će ishod biti povoljan za Rusiju, naspram 31 posto koji kažu isto među ostatkom skupine. Oni s globalnog juga također puno češće vide Kinu kao lidera u ključnim područjima, pri čemu 76 posto očekuje da će ona biti vodeća ekonomska sila do 2036. u usporedbi s 54 posto koji se tako osjećaju među ostalim ispitanicima. Stručnjaci globalnog juga također su skeptičniji prema dugovječnosti američke moći, pri čemu samo 60 posto ove skupine očekuje da će SAD zadržati vojnu dominaciju u sljedećih deset godina u odnosu na 76 posto ostalih ispitanika. Zanimljivo je da 22 posto ispitanika na globalnom jugu očekuje da će se Sjedinjene Države interno raspasti u sljedećih deset godina, u usporedbi s 10 posto ostalih ispitanika. Ispitanici s globalnog Juga češće od ispitanika iz drugih zemalja očekuju globalni rat na više frontova u sljedećem desetljeću (48 posto u odnosu na 40 posto), pri čemu veći udio očekuje da će takav sukob izazvati događaji na Bliskom istoku (35 posto u usporedbi s 8 posto).