UEFA otkrila koliko je Dinamo zaradio od Lige prvaka: Plavi su dobro napunili blagajnu

Na 50. redovnom kongresu UEFA-e, krovna europska nogometna organizacija otkrila je financijske izvještaje za sezonu 2024./25. u kojem su, između ostaloga, otkrili koliko je koji klub zaradio od europskih natjecanja. Domaćin kongresa bio je Kraljevski nogometni savez, a izvješća pokazuju kako je Dinamo te sezone uprihodio vrlo lijep iznos.

Bila je to turbulentna sezona za Dinamo pa su klub u osam utakmica u Ligi prvaka vodila čak tri trenera - Sergej Jakirović, Nenad Bjelica i Fabio Cannavaro. Plavi su osvojili 11 bodova u ligaškom dijelu i ostvarili tri pobjede, isto toliko poraza i dva remija. Ukupno su za tih osam utakmica dobili 39.71 milijun eura, od čega 18.62 milijuna odlazi na sam plasman u Ligu prvaka. U konkurenciji 36 momčadi, završili su na 29. mjestu po zaradi u najjačem klupskom natjecanju u nogometu.

Listu očekivano predvodi prvak Europe PSG sa zaradom od 144.41 milijun eura, na drugom mjestu je doprvak Inter sa 136.625 milijuna, a treći je Arsenal s nešto manje od 117 milijuna eura zarade.

Najveću zaradu u Europskoj ligi imao je osvajač natjecanja Tottenham s 41 milijunom eura, a zanimljivo je kako su Spursi jedini klub iz tog natjecanja sa zaradom većom od Dinama. Najviše u Konferencijskoj ligi zaradio je prvak Chelsea, nešto više od 18 milijuna eura.