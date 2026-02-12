Naši Portali
ABA LIGA

Uvjerljiva pobjeda košarkaša Zadra protiv Borca: Briljirao Mazalin

Zadar: Zadar i Borac odigrali prvu utakmicu play-out dijela AdmiralBet ABA lige
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.02.2026.
u 22:13

Prvo ime Borca bio je Pavle Nikolić koji je postigao 17 poena uz sedam skokova

Košarkaši Zadra svladali su na domaćem parketu Borac s 81-63 (28-9, 13-18, 22-10, 18-26) na startu drugog kruga ovosezonske regionalne ABA lige, utakmici prvog kola 'play-outa'.

Zadrani su utakmicu otvorili s 10-0, a na kraju prve četvrtine već je hrvatski predstavnik imao veliku prednost od 28-9. Potom se Borac uspio donekle približiti Zadru koji je ponovno stisnuo gas u trećoj četvrtini. Taj dio igre Zadrani su dobili s 22-10 i time posve dotukli suparnika.

Vedran Ćorluka nakon ždrijeba

Najbolji igrač Zadra bio je Lovro Mazalin koji je postigao 20 poena i ostvario pet skokova. Marko Ramljak je ubacio 11 poena uz sedam asistencija i šest skokova, dok je Vladimir Mihailović dodao 13 poena uz sedam skokova.

Prvo ime Borca bio je Pavle Nikolić koji je postigao 17 poena uz sedam skokova.

Na ljestvici 'play-out' faze ABA lige vodi Spartak s omjerom 8-8. Po šest pobjeda i 10 poraza imaju FMP, Borac i Mega, dok je Zadar sada na šest pobjeda i 11 poraza. Split je pri dnu ljestvice s omjerom 4-12.
Lovro Mazalin ABA liga KK Zadar

Ljubljana: Pripremna utakmica za EuroBasket 2017., Slovenija - Hrvatska
Video sadržaj
Marko Tomas

Hrvatska legenda za VL: U moje vrijeme mladi igrači nisu izbjegavali nacionalne selekcije, to je bilo nezamislivo

– Imali smo okupljanje, kadeta i juniora, za zimske praznike da vidimo kako je tko napredovao nakon ljetnih akcija. Ili pak da zapazimo nekog novog. Imat ćemo okupljanje i oko Uskrsa kada ćemo pokušati organizirati i pokoju utakmicu sa što boljim reprezentacijama. Dakako, to isto ne možemo činiti i s U-20 selekcijom jer oni već uvelike nastupaju u Premijer ligi, a neki su i na američkim koledžima.

