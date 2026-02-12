Uvjerljiva pobjeda košarkaša Zadra protiv Borca: Briljirao Mazalin

Košarkaši Zadra svladali su na domaćem parketu Borac s 81-63 (28-9, 13-18, 22-10, 18-26) na startu drugog kruga ovosezonske regionalne ABA lige, utakmici prvog kola 'play-outa'.

Zadrani su utakmicu otvorili s 10-0, a na kraju prve četvrtine već je hrvatski predstavnik imao veliku prednost od 28-9. Potom se Borac uspio donekle približiti Zadru koji je ponovno stisnuo gas u trećoj četvrtini. Taj dio igre Zadrani su dobili s 22-10 i time posve dotukli suparnika.

Najbolji igrač Zadra bio je Lovro Mazalin koji je postigao 20 poena i ostvario pet skokova. Marko Ramljak je ubacio 11 poena uz sedam asistencija i šest skokova, dok je Vladimir Mihailović dodao 13 poena uz sedam skokova.

Prvo ime Borca bio je Pavle Nikolić koji je postigao 17 poena uz sedam skokova.

Na ljestvici 'play-out' faze ABA lige vodi Spartak s omjerom 8-8. Po šest pobjeda i 10 poraza imaju FMP, Borac i Mega, dok je Zadar sada na šest pobjeda i 11 poraza. Split je pri dnu ljestvice s omjerom 4-12.