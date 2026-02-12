VIDEO Katastrofa Barce, Atletico im utrpao četiri gola u prvo poluvremenu, Garcia zabio komičan autogol

Nogometaši Barcelone u ovim trenucima igraju prvu od dvije polufinalne utakmice Kupa Kralja protiv Atletico Madrida, a po svemu sudeći, već bi se danas mogla oprostiti s plasmanom u finale. Atletico je na odmor na svom Metropolitanu otišao s kolosalnih 4:0 i riješio pitanje pobjednika u prvih 45 minuta, barem što se ove utakmice tiče.
Istina, Barceloni nedostaju tri vrlo važna igrača u Pedriju, Marcusu Rashfordu i Raphinhi, no ovakvoj katastrofi nitko se nije nadao. Sve je počelo u šestoj minuti kada vratar gostiju Joan Garcia nije uspio iskontrolirati jedno povratno dodavanje i lopta mu je pobjegla ispod noge. Pokušao ju je golman Barce uhvatiti, ali kada je stigao do nje, već je bila prešla gol-crtu. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.
Samo osam minuta kasnije, bivši igrač Barce Antoine Griezzman udvostručio je vodstvo domaćih nakon dodavanja Nahuela Moline. U 33. minuti već je bilo 3:0 kada je Julian Alvarez namjestio pogodak Ademoli Lookmanu, a u drugoj minuti sudačke nadoknade njih su dvojica zamijenila uloge i Alvarez je zabio na asitenciju nigerijskog reprezentativca.
Stvari su postale toliko loše da je trener gostiju Hansi Flick već u 37. minuti izvadio veznjaka Marca Casada i ubacio u igru Roberta Lewandowskog. Upravo je poljski napadač asistirao za pogodak Paua Cubarsija u 52. minuti, no taj je pogodak VAR poništio zbog zaleđa.