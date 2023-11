Sjajne vijesti za Dinamo: Jakirović dobio igrača kojeg je dugo čekao

Dinamov trener Sergej Jakirović i naš izbornik Zlatko Dalić pogriješili su s Brunom Petkovićem, nisu mu smjeli dati da igra dok nije potpuno zdrav. A nije bio spreman ni za derbi s Hajdukom kao ni za utakmicu reprezentacije s Turskom. No, koliko su krivi trener i izbornik, kriv je i sam Petković, sad je želio igrati.

Tako ga je Jakirović stavio u početku postavu na derbiju s Hajdukom 1. listopada, no u 44. minuti Petković je sjeo na travnjak Poljuda, više nije mogao, mišić nije izdržao. Otišao je na tretman u Beograd, no čudotvorna doktorica ipak nije uspjela poptuno zaliječiti Petka koji je mislio da može pomoći reprezentaciji i ušao je u susretu protiv Turske i samo ponovno pogoršao stanje svog mišića. Tako je Jakirović u važnim utakmicama ostao bez najboljeg igrača, a vidi se i kakvi su rezultati Dinama. No, pametno je bilo čekati na potpuni oporavak, zbog toga Petković sad nije trenirao u Maksimiru s reprezentacijom.

- Naravno da sam u kontaktu s izbornik Dalićem, pa on je moj nekadašnji trener i da razgovaramo o Petković i držim da ga je najbolje poštedjeti. On je sad dobro, ali tek će početi s momčadskiom treningom, a njih nije imao već dva mjeseca - rekao nam je nakon derbija u Rijeci trener Jakirović.

Tako se i dogodilo da se Petković javio Daliću na okupljanju i odmah otišao iz hotela reprezentacije i vratio se u Maksimir. Neće ga biti protiv Latvije i Armenije, ali onda bi uskoro trebao zaigrati u dresu Dinama.

Naime, u srijedu je Petković konačno trenirao s plavima, Dinamo je objavio njegovu fotografiju s treninga i u ovoj reprezentativnoj stanci Petković bi mogao doći na razinu na kojoj će moći pomoći Dinamu. Bude li tako, a uz to uđe li dovoljno brzo u formu, Jakirović je za nastavak sezone i nove važne utakmice u HNL-u i bori za europsko proljeće u Konferencijskoj ligi, dobio najveće moguće pojačanje.