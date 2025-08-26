Naši Portali
POTVRĐENO JE

Sjajne vijesti za bivšeg hrvatskog izbornika, produžio je ugvor s europskim velikanom

FILE PHOTO: Dortmund coach Niko Kovac at FIFA Club World Cup
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
26.08.2025.
u 15:30

"Niko se svim srcem posvetio svojoj ulozi u Borussiji. Poznaje nogomet iznutra i izvana, ima jasne principe, potpuno je iskren, izravan je u komunikaciji i nagrađuje dobre performanse", rekao je generalni direktor za sport Borussije Dortmund Lars Ricken

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač produljio je svoj ugvoor s s osmerostrukim njemačkim prvakom Borussijom Dortmund do 30. lipnja 2027., objavljeno je u utorak na službenim stranicama kluba. Kovač i njegov trenerski stožer preuzeli su vodstvo prošle zime kada je Borussija bila na 11. mjestu u Bundesligi, a sezonu su završili na četvrtom mjestu čime je osigurala nastup u Ligi prvaka.

"Niko se svim srcem posvetio svojoj ulozi u Borussiji. Poznaje nogomet iznutra i izvana, ima jasne principe, potpuno je iskren, izravan je u komunikaciji i nagrađuje dobre performanse. Njegovo disciplinirano upravljanje stabiliziralo je našu obranu, pomoglo nam je da postignemo mnogo više golova nego prije i ponovno igramo atraktivan nogomet – pod njim je naš klub ponovno u usponu", rekao je generalni direktor za sport Borussije Dortmund Lars Ricken.

"Oduševljeni smo što su Niko i njegov trenerski stožer produžili ugovore. Ta sigurnost je ključna za sve, kako bismo se mogli usredotočiti na sve svoje napore na ovu sezonu i izazove koji dolaze. Naš je cilj biti što uspješniji i u svaku utakmicu ulazimo očekujući uvjerenje, intenzitet i strast. To su vrijednosti koje Niko i njegov stožer svakodnevno zahtijevaju i vjerujemo da zajedno možemo graditi na snažnom kraju prethodne sezone", nadovezao se Sebastian Kehl, sportski direktor Borussije.

"U posljednjih šest mjeseci zajedno smo napravili velik napredak kako bismo vratili Borussiju na pravi put na terenu. Osjećamo da postoji visoka razina povjerenja u nas kao trenere i smatramo da ovdje možemo postići nešto posebno zajedno s klubom i navijačima. Razgovori koje smo vodili posljednjih nekoliko tjedana učvrstili su moje uvjerenje da, gradeći na našim dosadašnjim postignućima, možemo ostvariti dugoročni uspjeh u ovom klubu. Naš je cilj odigrati svoju ulogu u vraćanju Borussije tamo gdje je nekad bila kroz naporan rad, donošenje jasnih odluka i uživanje u onome što radimo – još uvijek želimo puno toga postići", kazao je Niko Kovač čiji su pomoćni trener njegov brat Robert i Filip Tapalović.

Borussija je prvu utakmicu nove sezone Bundeslige odigrala neriješeno 3-3 s St- Paulijem, a u nedjelju u drugom kolu kod kuće dočekuje Union Berlin.
Ključne riječi
nogomet Borussia Dortmund Niko Kovač

Komentara 1

Pogledaj Sve
SE
serafin002
15:41 26.08.2025.

Niko je hrvatska legenda, pravi čovjek domoljub , kapa do poda.

Želite prijaviti greške?

