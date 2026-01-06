Naši Portali
ŠOK U MAKSIMIRU

Katastrofa za Dinamo! Plavima se ozlijedio najskuplji igrač, grozne vijesti za Kovačevića

Zagrijavanje nogometaša Dinama i Osijeka uoči početka utakmice 10. kola SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.01.2026.
u 18:20

Alžirski reprezentativac se uhvatio za zadnju ložu te nije mogao nastaviti susret

Jako loše vijesti za Dinamo stižu s Afričkog kupa nacija. Početkom drugog poluvremena u utakmici osmine finala između Alžira i DR Konga, veznjak i najskuplji igrač Ismael Bennacer je ostao ležati. Alžirski reprezentativac se uhvatio za zadnju ložu te nije mogao nastaviti susret.

Nisu to vijesti za Dinamo i trenera Marija Kovačevića koji je tako potencijalno na dulje vrijeme ostao bez svog najvrijednijeg igrača uoči proljetnog nastavka HNL sezone. 

Komentara 5

EJ
ejStef
18:43 06.01.2026.

Najveća katastrofa za Dinamo je ova uprava i ovaj trener ili direktor ili kombinacija. 150 mil, € upucano u dvije sezone od kada je ova uprava, osvojeno za sada ništa, direktor govori da nije bitno da li će Dinamo osvojiti prvenstvo ili neće, igra ne liči ni na što, igra se bezidejno, šablonski, ne koristi se niti pola igrača, uništavaju se igrači, svima je pala vrijednost, Dinamo je postao kanta za napucavanje u Europi... U minusu je 30 mil. € i to će se nadoknaditi prodajom. Prodajom koga? Imao si Stojkovića koji je mogao otići za nekih 8 mil. sada se za njega možda dobije 2. Da dinamo proda cijelu ekipu ne može dogurati do 30 mil. €, nešto što bi prije dobio za 2-3 igrača... Mladi igrači se uništavaju, igrači koje nije doveo direktor se uništavaju, sve skupa izgleda poprilično sumorno i besperspektivno. Sve više se pokazuje ova možemovska uprava katastrofalnom, pogurali su DInamo u smjeru Cibone...

FR
freeshooter
19:04 06.01.2026.

...ne dvojim da je Bennacer vrhunski igrač... no po ničemu Dinamo ne gubi s njegovim izostankom, jer nije niti trebao biti tu... doveden je tek na svoju rehabilitaciju, a ne da bi Dinamo imao koristi od njegovog dolaska, netko drugi možda, pošto je i sami otkup njegovog ugovora u domeni SF... za HNL možemo i bez njega, za EL nije niti prijavljen... u svemu je samo zauzeo mjesto, za mogući razvoj nekog mladog igrača iz dinamove akademije i potencijalnog projekta za prodaju... doduše, stagnacijom i padom kluba, pala je i proizvodnja talenata, ali ih uvijek imamo, i moraju biti ispred nerezonskih dovođenja stranih igrača... u svemu nam ostaje samo nada za bolje sutra...

NA
naslipo
19:14 06.01.2026.

Nema problema dok god imamo fantazistu Mišića 🤣

