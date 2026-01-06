Katastrofa za Dinamo! Plavima se ozlijedio najskuplji igrač, grozne vijesti za Kovačevića

Jako loše vijesti za Dinamo stižu s Afričkog kupa nacija. Početkom drugog poluvremena u utakmici osmine finala između Alžira i DR Konga, veznjak i najskuplji igrač Ismael Bennacer je ostao ležati. Alžirski reprezentativac se uhvatio za zadnju ložu te nije mogao nastaviti susret.

Nisu to vijesti za Dinamo i trenera Marija Kovačevića koji je tako potencijalno na dulje vrijeme ostao bez svog najvrijednijeg igrača uoči proljetnog nastavka HNL sezone.