Katastrofa za Dinamo! Plavima se ozlijedio najskuplji igrač, grozne vijesti za Kovačevića

Jako loše vijesti za Dinamo stižu s Afričkog kupa nacija. Početkom drugog poluvremena u utakmici osmine finala između Alžira i DR Konga, veznjak i najskuplji igrač Ismael Bennacer je ostao ležati. Alžirski reprezentativac se uhvatio za zadnju ložu te nije mogao nastaviti susret.
Nisu to vijesti za Dinamo i trenera Marija Kovačevića koji je tako potencijalno na dulje vrijeme ostao bez svog najvrijednijeg igrača uoči proljetnog nastavka HNL sezone.
Najveća katastrofa za Dinamo je ova uprava i ovaj trener ili direktor ili kombinacija. 150 mil, € upucano u dvije sezone od kada je ova uprava, osvojeno za sada ništa, direktor govori da nije bitno da li će Dinamo osvojiti prvenstvo ili neće, igra ne liči ni na što, igra se bezidejno, šablonski, ne koristi se niti pola igrača, uništavaju se igrači, svima je pala vrijednost, Dinamo je postao kanta za napucavanje u Europi... U minusu je 30 mil. € i to će se nadoknaditi prodajom. Prodajom koga? Imao si Stojkovića koji je mogao otići za nekih 8 mil. sada se za njega možda dobije 2. Da dinamo proda cijelu ekipu ne može dogurati do 30 mil. €, nešto što bi prije dobio za 2-3 igrača... Mladi igrači se uništavaju, igrači koje nije doveo direktor se uništavaju, sve skupa izgleda poprilično sumorno i besperspektivno. Sve više se pokazuje ova možemovska uprava katastrofalnom, pogurali su DInamo u smjeru Cibone...