Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
IMENOVAN JE

Chelsea predstavio novog trenera, potpisao je dugogodišnji ugovor

FILE PHOTO: UEFA Conference League - Slovan Bratislava v RC Strasbourg
RADOVAN STOKLASA/REUTERS
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
06.01.2026.
u 12:28

Engleski nogometni stručnjak Liam Rosenior (41), koji je od ljeta 2024. vodio Strasbourg, imenovan je trenerom Chelseaja, objavio je u utorak londonski klub

Rosenior je potpisao ugovor do lipnja 2032., a na klupi Chelseaja naslijedit će Enza Marescu, koji je prošlog tjedna dobio otkaz. 

"Velika je čast biti trener Chelseaja, kluba koji ima bogatu povijest osvajanja trofeja. Zahvalan sam svima koji su imali povjerenja u mene i pružili mi ovu priliku. Učinit ću sve da klub bude uspješan", rekao je Rosenior, koji je prošle sezone predvodio Strasbourg do sedmog mjesta u francuskom prvenstvu, čime su izborili nastup u Konferencijskoj ligi. 

Ove sezone Strasbourg je s pet pobjeda u Konferencijskoj ligi izborio plasman u osminu finala, a u francuskom prvenstvu drži sedmu poziciju. Prije dolaska u Strasbourg bio je trener u engleskim drugoligašima Hull Cityju i Derby Countyju.

"Vjerujem u timski rad i zajedništvo. To će biti temelj našeg uspjeha. Uzbuđen sam što ću raditi s talentiranim igračima i vjerujem kako ćemo izgraditi snažnu vezu na terenu i izvan njega. Želim da naši navijači budu ponosni na nas i ono što predstavljamo. Ja ću svakog dana dati sve od sebe kako bi momčad u svakoj utakmici pružila maksimum i pobjeđivala", dodao je Rosenior.

On je četvrti trener na kormilu Chelseaja otkad je 2022. većinski vlasnik kluba postao američki poduzetnik Todd Boehly. 
Ključne riječi
Premier league Chelsea Liam Rosenior

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!