Chelsea predstavio novog trenera, potpisao je dugogodišnji ugovor

Rosenior je potpisao ugovor do lipnja 2032., a na klupi Chelseaja naslijedit će Enza Marescu, koji je prošlog tjedna dobio otkaz.

"Velika je čast biti trener Chelseaja, kluba koji ima bogatu povijest osvajanja trofeja. Zahvalan sam svima koji su imali povjerenja u mene i pružili mi ovu priliku. Učinit ću sve da klub bude uspješan", rekao je Rosenior, koji je prošle sezone predvodio Strasbourg do sedmog mjesta u francuskom prvenstvu, čime su izborili nastup u Konferencijskoj ligi.

Ove sezone Strasbourg je s pet pobjeda u Konferencijskoj ligi izborio plasman u osminu finala, a u francuskom prvenstvu drži sedmu poziciju. Prije dolaska u Strasbourg bio je trener u engleskim drugoligašima Hull Cityju i Derby Countyju.

"Vjerujem u timski rad i zajedništvo. To će biti temelj našeg uspjeha. Uzbuđen sam što ću raditi s talentiranim igračima i vjerujem kako ćemo izgraditi snažnu vezu na terenu i izvan njega. Želim da naši navijači budu ponosni na nas i ono što predstavljamo. Ja ću svakog dana dati sve od sebe kako bi momčad u svakoj utakmici pružila maksimum i pobjeđivala", dodao je Rosenior.

On je četvrti trener na kormilu Chelseaja otkad je 2022. većinski vlasnik kluba postao američki poduzetnik Todd Boehly.