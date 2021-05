Sjajna večer za Hrvate u Italiji: Osim Rebića golove zabili i Brozović i Pašalić

Novi prvak Inter je na San Siru pobijedio Romu s 3-1, a Nerazzurri su poveli u 11. minuti preko Marcela Brozovića koji je počeo i završio akciju za gol.

Brozoviću je to bio drugi gol ove sezone i prvi nakon onog koji je postigao 31. listopada prošle godine u remiju protiv Parme.

Devet minuta kasnije Matias Vecino je zabio za 2-0, a u 31. minuti je smanjio Henrik Mhitarjan. U posljednjim trenucima susreta pobjedu Intera je potvrdio Romelu Lukaku. Brozović je igrao cijeli susret, dok je Ivan Perišić igrao do 59. minute.

Atalanta se vratila na drugu poziciju pobjedom protiv Beneventa s 2-0.

Golove za momčadi iz Bergama zabili su Luis Muriel u 22. i Mario Pašalić u 67. minuti kojem je to bio peti gol ove sezone. Pašalić je ušao u igru u 59. minuti, a osam minuta kasnije upisao se među strijelce. Gosti su u samoj završnici ostali s igračem manje nakon što je u 83. minuti isključen Luca Caldirola. Boško Šutalo nije nastupio za Atalantu.

Juventus je na gostovanju pobijedio Sassuolo s 3-1 ostavši u igri za Ligu prvaka.

Domaćin je u 16. minuti mogao do vodstva, no Domenico Berardi je promašio kazneni udarac. Juve je uzvratio s dva gola Adriena Rabiota (28) i Cristiana Ronalda (45) kojem je to bio jubilarni stoti gol u dresu torinske "Stare dame" i to u svega 131. nastupa. Giacomo Raspadori je u 59. vratio nadu domaćinu, no Paulo Dybala je sedam minuta kasnije zabio za 3-1.

Genoa je kao gost pobijedila Bolognu s 2-0 golovima Davidea Zappacoste (13), kojem je asistirao Milan Badelj, i Gianluce Scamacca (61-11m). Nažalost, Badelj je izašao zbog ozljede u 32. minuti, dok je Marko Pjaca igrao od 82. minute.

Sampdorija i Spezija su odigrali 2-2, za goste je cijeli susret igrao Martin Erlić, dok Karlo Letica nije nastupio za Sampu.

Inter je već proslavio naslov prvaka, no borba za Ligu prvaka je više nego dramatična. Tri su prazna mjesta, a četiri kandidata.

Za sada su "unutra" Atalanta (75), Milan (75) i Napoli (73), dok je Juventus peti sa 72 boda.