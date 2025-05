Sjajna gesta: Planinarili više od 85 kilometara, a na putu pokupili sve smeće!

U svijetu u kojem je briga za okoliš sve prisutnija tema, rijetke su inicijative koje održivost ne koriste kao trend, već kao dosljednu praksu. Highlander, globalni planinarski fenomen nastao u Hrvatskoj, ponovno je pokazao da se riječi mogu pretvoriti u konkretne akcije, i to na terenu.

Od 1. do 4. svibnja 2025., održana je druga po redu Zero Waste ekspedicija. Dvadeset planinara, među kojima su bili organizatori, ambasadori i dugogodišnji zaljubljenici u prirodu, sudjelovalo je u zahtjevnoj četverodnevnoj avanturi kroz netaknute predjele Ćićarije i Učke. Glavni cilj bio je jasan: ne proizvesti ni gram otpada i pritom iz prirode iznijeti sav otpad koji zateknu, kao simboličan, ali snažan doprinos očuvanju okoliša.

Ekspedicija je započela u selu Brest pod Žbevnicom, s usponom na sam vrh Žbevnica, a nastavila se preko planinskih prijevoja Gomila i Orljak, uz noćenja kod planinarskih kuća i u posebno formiranim kampovima. Put ih je vodio prema najskrivenijim dijelovima Učke, sve do mora kod Plomina, da bi završni dan uključio i simboličan čin čišćenja divlje deponije na putu do Gornjeg Rapca.

Foto: Highlander

Sudionici su u četiri dana prešli više od 85 kilometara, noseći svu opremu na svojim leđima, od šatora, do hrane i vode. Sve se temeljilo na načelima samodostatnosti, održivosti i odgovornosti. Spavalo se pod zvijezdama, kuhalo se bez jednokratne ambalaže, a voda se nosila u višekratnim spremnicima. Svi obroci pripremani su bez plastike, a svaki sudionik imao je zadatak da, osim svog, ponese i otpad zatečen putem.

Iako je fizički izazov bio značajan, ono što ovu ekspediciju čini posebnom jest snažan edukativni i zajednički aspekt. Svake večeri u kampovima organizirane su radionice, razgovori i neformalne diskusije o održivim praksama, kako na Highlander događajima, tako i u svakodnevnom životu. Sudionici su imali priliku iz prve ruke vidjeti kako izgleda održiva logistika u praksi, te podijeliti iskustva iz svojih zajednica.

- Zero Waste više nije daleka ideja, ona je ovdje, među nama, i postaje dio nove planinarske kulture. Ljepota ovakvih pohoda je u tome što svakoga od nas podsjećaju koliko malo treba da postanemo dio promjene. Ne moramo čekati sustavne reforme. Možemo početi od sebe, već danas, već na sljedećem izletu. Jako sam ponosan što je Istra i ove godine domaćin Zero Waste Highlander događanja, jer se ovdje sve više ljudi trudi da održivi turizam postane dio naše svakodnevice i naš stil života - rekao je Alen Šišinački, Highlander ambasador i domaćin ove ekspedicije.

VEZANI ČLANCI:

Zero Waste ekspedicije su ispitna platforma za održive prakse koje Highlander implementira na svim svojim događanjima širom svijeta. S više od 30 događaja godišnje, u preko 25 zemalja – uključujući SAD, Australiju, Saudijsku Arabiju, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Sloveniju, Srbiju i Hrvatsku – briga o okolišu postaje operativni standard.

- Zero Waste za nas nije simbolična gesta, već konkretan standard koji razvijamo kroz sve faze naših događanja. Ovakve ekspedicije nam omogućuju da na terenu lokalno testiramo održiva rješenja koja zatim uvodimo globalno, bilo da se radi o logistici bez plastike, edukaciji sudionika ili načinu kako zajedno brinemo o okolišu. Posebno smo zahvalni Alanu Šišinačkom, našem dugogodišnjem ambasadoru, koji je svojim znanjem, posvećenošću i energijom oblikovao ovaj projekt u nešto što već sada prerasta u tradiciju. Highlander Zero Waste Istra nije samo lokalna inicijativa, to je primjer koji inspirira i postavlja nove standarde za cijelu našu globalnu zajednicu - istaknula je Filipa Beroš, globalna direktorica marketinga u Highlanderu.

Istarska avantura još jednom je potvrdila da održivost i planinarenje mogu ići ruku pod ruku, kada su vrijednosti jasno definirane, a zajednica spremna djelovati.