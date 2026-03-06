Skandal s milijunima dolara i zlatnim polugama: Mađari optužili Ukrajince za pranje novca

Mađari su danas objavili kako su „zaustavili prijevoz sumnjivog novca iz Austrije u Ukrajinu“ postavivši Ukrajini pitanje koristi li se taj novac i za neke svrhe na području Mađarske. Istakli su kako su prijevoz novca koordinirali umirovljeni vojni ukrajinski časnici koji će biti tijekom petka protjerani iz Mađarske. Naime, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha optužio je u četvrtak navečer mađarske vlasti da su za taoce uzele sedam zaposlenika ukrajinske državne banke Oschadbank, prenosi Hungary Today .



Na mreži X, Sybiha je u četvrtak navečer napisao: "Danas su u Budimpešti mađarske vlasti uzele sedam ukrajinskih državljana za taoce. Razlozi su još uvijek nepoznati, kao ni njihovo trenutno stanje." Zaposlenici su bili u dva automobila u kojima je između Austrije i Ukrajine prevozio oko 80 milijuna dolara gotovine i zlato. Vlasti su poslale poruku u kojoj se zahtijeva povratak zaposlenika, rekao je Sybiha. U izjavi, Oschadbank je rekao da su zaposlenici "neopravdano pritvoreni u Mađarskoj" i da GPS podaci pokazuju da su njihova vozila u Budimpešti. Mađarska za sada nije komentirala slučaj.