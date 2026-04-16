Magyar diže Orbanov veto za Ukrajinu, ali oko ovog im neće ići niz dlaku: 'Ako kupujete naranče s tri mjesta...'

Poraz Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj i pobjeda Petera Magyara vjerojatno će otključati zajam EU od 90 milijardi eura za Ukrajinu, ali to ne znači da će napredak u odnosima sa Ukrajinom biti trenutan ili bez daljnjih prepreka. Magyar je rekao kako „ne razumije zašto kredit od 90 milijardi uzrokuje probleme“ i da se neće protiviti tom zajmu, a olakšavajuća mu je okolnost ta što Mađarska, uz Češku i Slovačku ne sudjeluje svojim sredstvima u tom zajmu. Magyar je najavio kako će i dalje ostati pri tome ranije ispregovaranom ustupku izuzeća jer je zemlja u lošoj financijskoj situaciji.
Mene ovo podsjeća na ono kad se Vučić kao odvojio od Miloševića. Vuk dlaku mijenja ćud nikada. Nema Mađarima spasa