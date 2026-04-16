PROMJENE NAKON IZBORA

Magyar diže Orbanov veto za Ukrajinu, ali oko ovog im neće ići niz dlaku: 'Ako kupujete naranče s tri mjesta...'

Danijel Prerad
16.04.2026.
u 06:46

Posljednji dani izborne kampanje otkrili su koliko su Orban i članovi njegove stranke Fidesz radili na podršci ruskim interesima.

Poraz Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj i pobjeda Petera Magyara vjerojatno će otključati zajam EU od 90 milijardi eura za Ukrajinu, ali to ne znači da će napredak u odnosima sa Ukrajinom biti trenutan ili bez daljnjih prepreka. Magyar je rekao kako „ne razumije zašto kredit od 90 milijardi uzrokuje probleme“ i da se neće protiviti tom zajmu, a olakšavajuća mu je okolnost ta što Mađarska, uz Češku i Slovačku ne sudjeluje svojim sredstvima u tom zajmu. Magyar je najavio kako će i dalje ostati pri tome ranije ispregovaranom ustupku izuzeća jer je zemlja u lošoj financijskoj situaciji.

Peter Magyar Mađarska rat u Ukrajini Ukrajina

IS
istokdole
07:54 16.04.2026.

Mene ovo podsjeća na ono kad se Vučić kao odvojio od Miloševića. Vuk dlaku mijenja ćud nikada. Nema Mađarima spasa

coska
07:16 16.04.2026.

Tog Szijjarto treba pred sud za veleizdaju!

razmaknica
07:31 16.04.2026.

dugo je to bio sustav koji je nakrcan kadrovima koje treba zamijeniti ako novi misle nešto napraviti, u suprotnom bi mogla biti borba sa vjetrenjačama....pitanje koliko je to realno izvedivo.... budemo vidjeli šta će biti....

