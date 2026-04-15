Ovo su najveći gubitnici Svjetskog prvenstva, zvijezde koje ga neće vidjeti

Igrati u vrhunskim ligama dio je puta svakog profesionalca, ali predstavljati svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu nešto je što samo rijetki uspiju ostvariti. To je najviša razina sporta, pozornica na kojoj se definiraju karijere i grade legende koje će se pamtiti generacijama. Biti izabran, a zatim propustiti takav turnir zbog ozljede, potpuno je drugačija stvarnost, bolan scenarij koji je postao češći nego što se misli i pogađa čak i najjače svjetske reprezentacije.

Igranje na najvišoj razini sa sobom nosi goleme fizičke zahtjeve i rizike, a ponekad se trenutak jednostavno ne poklopi u korist igrača kada turnir stigne. Zbog sve gušćeg rasporeda natjecanja, igrači imaju sve manje vremena za oporavak, što dovodi do porasta teških ozljeda poput puknuća križnih ligamenata i Ahilovih tetiva. Takva situacija ne samo da uništava snove pojedinaca, već i drastično utječe na planove i ambicije čitavih nacija uoči najvećeg nogometnog natjecanja.

Među imenima koja su se našla na tom nesretnom popisu je i Hugo Ekitike, napadač Liverpoola i francuske reprezentacije. Fizički problemi u ključnom trenutku izbacili su ga iz konkurencije, prekidajući ono što je mogla biti prilika da učvrsti svoju ulogu unutar iznimno talentirane momčadi. Njegov izostanak predstavlja ozbiljan udarac za francuske napadačke ambicije.

Slična sudbina zadesila je i Rodryga Goesa, ključnog igrača Real Madrida i Brazila, čija je ozljeda stigla u trenutku kada je postajao sve važniji za klub i reprezentaciju, ostavljajući tako veliku prazninu u napadačkim opcijama Brazila. Na listu se nadovezuje i Jack Grealish, predstavnik Evertona i Engleske. Poznat po svojoj sposobnosti nošenja lopte i stvaranja prilika, njegova ozljeda značajno ograničava dubinu engleske momčadi na krilnim pozicijama i oduzima im drugačiji profil napadača koji je mogao biti presudan u teškim utakmicama.

Problemi s ozljedama nisu zaobišli ni reprezentacije s američkog kontinenta. Vratar Club Américe i Meksika, Luis Malagón, gradio je svoj put prema statusu prvog izbora na međunarodnoj razini, no njegov izostanak sada prisiljava na prilagodbe u planovima za vratarsku poziciju, područje gdje je dosljednost ključna. Njegov sunarodnjak Marcel Ruiz, veznjak Toluce, također je ostao bez svoje prilike, a njegova sposobnost kontroliranja tempa i povezivanja igre bit će veliki nedostatak. Argentina je također izgubila nekoliko važnih opcija; branič Villarreala Juan Foyth ne može pridonijeti svojom svestranošću i iskustvom, dok mladi talent Valentín Carboni, povezan s Racing Clubom, propušta turnir koji je mogao biti njegova odskočna daska. Tu je i Joaquín Panichelli, mladi igrač RC Strasbourga, koji gubi potencijalni trenutak za proboj u svjetski vrh.

Popis otpisanih nastavlja se s igračima diljem svijeta, što pokazuje kako nijedna reprezentacija nije imuna na ovu pošast. Napadač povezan s Portom, Samu Aghehowa, otpao je kao opcija za Španjolsku, nudeći drugačiji profil koji bi bio koristan u neizvjesnim utakmicama. Branič AS Monaca i Gane, Mohammed Salisu, još je jedan u nizu obrambenih izostanaka, a njegova snaga i pouzdanost uvelike će nedostajati reprezentaciji koja se oslanja na čvrstu strukturu u obrani. Oslabljena je i obrana Sjedinjenih Američkih Država, čiji dres nosi Cameron Carter-Vickers iz Celtica, a njegov izostanak utječe na stabilnost momčadi koja se želi dokazati na domaćem terenu. Tu je i Jesús Orozco iz Cruz Azula, dio nove meksičke generacije čiji je zamah zaustavljen u ključnom trenutku.

Krug nesretnih igrača zatvara Takumi Minamino, veznjak AS Monaca i japanski reprezentativac. Njegovo iskustvo i napadačko kretanje bili su od velike vrijednosti za Japan, a izostanak tako poznatog lica osjetit će se u velikim utakmicama. Iako će Svjetsko prvenstvo 2026. zasigurno pružiti svoju uobičajenu dozu natjecateljskog duha i drame, ovi izostanci služe kao bolan podsjetnik na to koliko se brzo stvari u nogometu mogu promijeniti. Za ove igrače fokus se sada prebacuje na oporavak, svjesni da, iako je ova prilika nestala, njihove karijere se nastavljaju i izvan jednog turnira.