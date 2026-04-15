Vatreni prerastao u miljenika navijača: Jednom riječju oduševio je više od 500 obožavatelja

Nikola Vlašić već je neko vrijeme jedan od najomiljnijih igrača Torina. Hrvatski reprezentativac nosio je kapetansku traku u nekim utakmicama u ožujku, a svojim radom, zalaganjem i duhom vođe zaludio je navijače. Tako je talijanski prvoligaš odabrao upravo njega i suigrača Alieuja Njiea da se pojave na druženju s navijačima u klupskoj trgovini u centru grada.

Vlašić i Njie potpisivali su autograme i fotografirali se s više od 500 okupljenih navijača. Bivši igrač Hajduka posebno se istaknuo kratkim odgovorom na pitanje jednog navijača kojeg je zanimalo ostaje li u Torinu, na što mu je Vlašić be zadrške odgovorio "Da", piše Tuttosport.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vlašićev ugovor s Torinom traje do ljeta 2027., a Transfermarkt ga procjenjuje na devet milijuna eura. U Torino je stigao 2022. na jednogodišnju posudbu iz West Hama, a talijanski klub ga je godinu dana kasnije otkupio za deset i pol milijuna eura. Ove sezone je nezamjenjiv u momčadi Roberta D'Averse te je odigrao 35 od 36 dostupnih utakmica, dok je jednu propustio zbog suspenzije.

S osam zabijenih golova drugi je strijelac momčadi iza Giovannija Simeonea (devet) i s pet asistencija najbolji dodavač. Dosad je ukupno odigrao 137 utakmica te zabio 21 gol i dodao 19 asistencija u dresu Torina. Ranije u karijeri igrao je još za Hajduk, Everton i CSKA iz Moskve. Za hrvatsku reprezentaciju zabio je deset golova u 61 nastupu.