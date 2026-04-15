MORAT ĆE BEZ NJEGA

Francuzi potvrdili najcrnju vijest pred Svjetsko prvenstvo: 'Nažalost, on je izgubljen'

International Friendly - Brazil v France
BRIAN SNYDER/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
15.04.2026.
u 21:22

Ekitike se ozlijedio u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka protiv PSG-a, a prema vijestima koje stižu s Anfielda pukla mu je Ahilova tetiva

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamp izrazio je žaljenje što će napadač Liverpoola Hugo Ekitike propustiti skorašnje Svjetsko prvenstvo zbog teške ozljede.

"Hugo je zadobio tešku ozljedu protiv PSG-a. Nažalost, težina ozljede je takva da neće moći sudjelovati na Svjetskom prvenstvu," poručio je Deschamps.

"Želio sam mu izraziti svoju punu podršku. Siguran sam kako će se vratiti u najbolju formu, uvjeren sam u to," dodao je francuski strateg.

Ekitike se ozlijedio u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka protiv PSG-a, a prema vijestima koje stižu s Anfielda pukla mu je Ahilova tetiva.

Ove sezone je zabio 17 golova u svim natjecanjima. U dresu francuske vrste je zaigrao osam puta postigavši dva gola. Francuska će na World Cupu igrati u skupini I zajedno sa Senegalom, Irakom i Norveškom. Svjetsko prvenstvo održava se u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja.
