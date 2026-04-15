Francuzi potvrdili najcrnju vijest pred Svjetsko prvenstvo: 'Nažalost, on je izgubljen'

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamp izrazio je žaljenje što će napadač Liverpoola Hugo Ekitike propustiti skorašnje Svjetsko prvenstvo zbog teške ozljede.

"Hugo je zadobio tešku ozljedu protiv PSG-a. Nažalost, težina ozljede je takva da neće moći sudjelovati na Svjetskom prvenstvu," poručio je Deschamps.

"Želio sam mu izraziti svoju punu podršku. Siguran sam kako će se vratiti u najbolju formu, uvjeren sam u to," dodao je francuski strateg.

Ekitike se ozlijedio u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka protiv PSG-a, a prema vijestima koje stižu s Anfielda pukla mu je Ahilova tetiva.

Ove sezone je zabio 17 golova u svim natjecanjima. U dresu francuske vrste je zaigrao osam puta postigavši dva gola. Francuska će na World Cupu igrati u skupini I zajedno sa Senegalom, Irakom i Norveškom. Svjetsko prvenstvo održava se u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja.