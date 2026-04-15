Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČEKA GA VATRENI DVOMEČ

Igor Štimac nadomak novog trofeja u Bosni i Hercegovini, upisao je važnu pobjedu

Mostar: Polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, HSK Zrinjski - FK Radnik Bijeljina
Foto: Denis Kapetanovic
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
15.04.2026.
u 20:48

Nogometaši Zrinjskog, koje vodi hrvatski stručnjak Igor Štimac, plasirali su se u finale Kupa Bosne i Hercegovine. U dramatičnoj uzvratnoj utakmici svladali su Radnik iz Bijeljine golovima u samoj završnici, osiguravši tako gradski derbi protiv Veleža

Momčad Igora Štimca izborila je finale Kupa BiH pobjedom od 2:0 protiv Radnika iz Bijeljine, no put do slavlja bio je iznimno težak. Nakon 0:0 u prvom susretu, Zrinjski je u uzvratu pod Bijelim Brijegom od početka dominirao, no gosti su se organizirano i čvrsto branili. Unatoč inicijativi, "Plemići" su teško stvarali prilike. Najbliže pogotku bili su kada je kapetan Nemanja Bilbija uzdrmao stativu, no na odmor se otišlo s nepopularnih 0:0, što je povećalo napetost uoči nastavka.

Drugo poluvrijeme donijelo je pad tempa, a obrambeni bedem gostiju djelovao je neprobojno. Vrijeme je odmicalo, a svi pokušaji Zrinjskog da slome otpor bili su bezuspješni. Kako se bližila završnica, činilo se da će se o finalistu odlučivati u produžecima. Osjećala se nervoza na tribinama i terenu, jer je Zrinjski unatoč terenskoj nadmoći bio blizu neuspjeha.

Ipak, ključan potez povukao je trener Igor Štimac. Njegova izmjena, Tomislav Kiš, unio je novu energiju i postao junak večeri. Igrala se 84. minuta kada se činilo da je otpor Radnika neslomljiv. Tada je Nemanja Bilbija povukao loptu, pronašao Kiša na rubu kaznenog prostora, a ovaj je hladnokrvno matirao vratara za 1:0 i erupciju oduševljenja na stadionu. Taj je gol konačno slomio žilave goste i širom otvorio Zrinjskom vrata finala.

Nakon primljenog pogotka, Radnik je krenuo na sve ili ništa, što je ostavilo prostor za kontre. Točku na i stavio je Adi Nalić u drugoj minuti sudačke nadoknade, kada je postavio konačnih 2:0. Ovom pobjedom Zrinjski je zakazao povijesno finale protiv gradskog rivala Veleža, što će biti pravi nogometni spektakl u Mostaru. Igor Štimac tako je dobio priliku osvojiti drugi trofej na klupi "Plemića", nakon osvojenog Superkupa. Finale Kupa igrat će se u dvije utakmice, po čemu je ovo natjecanje jedinstveno u Europi.
Ključne riječi
BiH Zrinjski Igor Štimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!