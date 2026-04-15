Igor Štimac nadomak novog trofeja u Bosni i Hercegovini, upisao je važnu pobjedu

Momčad Igora Štimca izborila je finale Kupa BiH pobjedom od 2:0 protiv Radnika iz Bijeljine, no put do slavlja bio je iznimno težak. Nakon 0:0 u prvom susretu, Zrinjski je u uzvratu pod Bijelim Brijegom od početka dominirao, no gosti su se organizirano i čvrsto branili. Unatoč inicijativi, "Plemići" su teško stvarali prilike. Najbliže pogotku bili su kada je kapetan Nemanja Bilbija uzdrmao stativu, no na odmor se otišlo s nepopularnih 0:0, što je povećalo napetost uoči nastavka.

Drugo poluvrijeme donijelo je pad tempa, a obrambeni bedem gostiju djelovao je neprobojno. Vrijeme je odmicalo, a svi pokušaji Zrinjskog da slome otpor bili su bezuspješni. Kako se bližila završnica, činilo se da će se o finalistu odlučivati u produžecima. Osjećala se nervoza na tribinama i terenu, jer je Zrinjski unatoč terenskoj nadmoći bio blizu neuspjeha.

Ipak, ključan potez povukao je trener Igor Štimac. Njegova izmjena, Tomislav Kiš, unio je novu energiju i postao junak večeri. Igrala se 84. minuta kada se činilo da je otpor Radnika neslomljiv. Tada je Nemanja Bilbija povukao loptu, pronašao Kiša na rubu kaznenog prostora, a ovaj je hladnokrvno matirao vratara za 1:0 i erupciju oduševljenja na stadionu. Taj je gol konačno slomio žilave goste i širom otvorio Zrinjskom vrata finala.

Nakon primljenog pogotka, Radnik je krenuo na sve ili ništa, što je ostavilo prostor za kontre. Točku na i stavio je Adi Nalić u drugoj minuti sudačke nadoknade, kada je postavio konačnih 2:0. Ovom pobjedom Zrinjski je zakazao povijesno finale protiv gradskog rivala Veleža, što će biti pravi nogometni spektakl u Mostaru. Igor Štimac tako je dobio priliku osvojiti drugi trofej na klupi "Plemića", nakon osvojenog Superkupa. Finale Kupa igrat će se u dvije utakmice, po čemu je ovo natjecanje jedinstveno u Europi.