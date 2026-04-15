Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPALE IH OZLJEDE

Trener Intera ima velikih problema sa slaganjem momčadi: Ne može računati ni na vatrenog

Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
15.04.2026.
u 14:52

Uz njega će susret na San Siru vrlo vjerojatno propustiti i najbolji igrač Lautaro Martinez koji ima problema s ozljedom lista

Trener milanskog Intera Christian Chivu ima velikih problema sa slaganjem igračkog kadra uoči prvenstvene utakmice s Cagliarijem u petak 17. travnja. Nedostajat će mu više važnih igrača, a jedan od onih koji će definitivno propustiti tu utakmicu je hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Bivši igrač Dinama akumulirao je pet žutih kartona ove sezone, posljednji je zaradio u dramatičnoj pobjedi 4:3 nad Comom, te zbog toga mora odraditi jednu utakmicu suspenzije. Uz njega će susret na San Siru vrlo vjerojatno propustiti i najbolji igrač Lautaro Martinez koji ima problema s ozljedom lista. 

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Za utakmicu je upitan i standardni stoper Yann Bisseck kojeg muči bedro. Nijemac je počeo trenirati s momčadi, ali ipak nije za očekivati da će biti starter u toj utakmici.

Sučić je u redove Intera stigao prošlog ljeta iz zagrebačkog Dinama za 14 i pol milijuna eura. Nerazzuri su ga kupili još prošle zime, ali je na San Siro stigao tek prošlog srpnja. Već u prvoj sezoni skupio je čak 43 nastupa te je zabio dva pogotka i dodao isto toliko asistencija. Očekuje se da će biti važan član hrvatske nogometne reprezentacije na predstojećem Svjetskom prvenstvu.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Christian Chivu Suspenzija Inter Petar Sučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!