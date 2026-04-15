Trener Intera ima velikih problema sa slaganjem momčadi: Ne može računati ni na vatrenog

Trener milanskog Intera Christian Chivu ima velikih problema sa slaganjem igračkog kadra uoči prvenstvene utakmice s Cagliarijem u petak 17. travnja. Nedostajat će mu više važnih igrača, a jedan od onih koji će definitivno propustiti tu utakmicu je hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Bivši igrač Dinama akumulirao je pet žutih kartona ove sezone, posljednji je zaradio u dramatičnoj pobjedi 4:3 nad Comom, te zbog toga mora odraditi jednu utakmicu suspenzije. Uz njega će susret na San Siru vrlo vjerojatno propustiti i najbolji igrač Lautaro Martinez koji ima problema s ozljedom lista.

Za utakmicu je upitan i standardni stoper Yann Bisseck kojeg muči bedro. Nijemac je počeo trenirati s momčadi, ali ipak nije za očekivati da će biti starter u toj utakmici.

Sučić je u redove Intera stigao prošlog ljeta iz zagrebačkog Dinama za 14 i pol milijuna eura. Nerazzuri su ga kupili još prošle zime, ali je na San Siro stigao tek prošlog srpnja. Već u prvoj sezoni skupio je čak 43 nastupa te je zabio dva pogotka i dodao isto toliko asistencija. Očekuje se da će biti važan član hrvatske nogometne reprezentacije na predstojećem Svjetskom prvenstvu.