Davor Šuker sve iznenadio pojavom na poznatom mjestu, tamo se zatekao slučajno

München je živio za uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka između Bayerna i Real Madrida. Prema tradiciji, klupske delegacije sastale su se na službenom ručku u poznatom restoranu "Käfer", gdje su se okupili predsjednik Reala Florentino Perez i vodstvo bavarskog kluba. No, njihov je susret u drugi plan bacio dolazak Davora Šukera. Pojava bivšeg hrvatskog reprezentativca i nekadašnjeg predsjednika HNS-a izazvala je veliko iznenađenje među svima prisutnima.

Njegova prisutnost odmah je potaknula nagađanja o mogućem planiranom sastanku s Perezom, no Šuker je u izjavi za njemački list Bild brzo razjasnio situaciju. "Slučajno sam bio u restoranu i onda sam saznao da su Florentino Perez i čelnici Bayerna ovdje na ručku", pojasnio je Šuker, potvrdivši kako se na pravom mjestu našao u pravo vrijeme, ali bez ikakve posebne namjere.

Upitan za prognozu velikog dvoboja, Šuker je najavio "sjajnu utakmicu". Iako je istaknuo kako je Bayern u tom trenutku bio u izvanrednoj formi, kao bivši igrač "kraljevskog kluba" upozorio je na ono što Real čini posebnim. "Real Madrid uvijek ima sposobnost pobijediti svakoga", rekao je, podsjetivši na pobjednički mentalitet koji Madriđani posjeduju, posebice u Ligi prvaka. Njegova je analiza ponudila uravnotežen pogled na šanse oba kluba uoči ključnog dvoboja.

Ipak, kad su u pitanju emocije, nije skrivao na čijoj je strani. S Real Madridom je od 1996. do 1999. godine osvojio i naslov prvaka Europe, stoga ne čudi njegova iskrena izjava: "Moje srce kuca za Real Madrid." Međutim, Šuker gaji simpatije i prema gradu Münchenu, gdje je na zalasku karijere, od 2001. do 2003., nosio dres gradskog rivala 1860 München. Svoju povezanost s tim klubom i gradom zaključio je poznatom navijačkom izrekom: "Jednom Lav, uvijek Lav".