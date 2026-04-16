U Samobor stižu vrhunski jahači, milijunski konji i spektakl za pamćenje

Svjetski kup u prepomnskom jahanju nakon 18 godina vraća se u Hrvatsku, Zadnji je bio odran na zagrebčakom hipodromu 2008. godine, a od 7. do 10. sbibnja ovo prestižno međunarodno konjičko natjecanje održat će se na Etno farmi Mirnovec u Samoboru.

- Izuzetno smo ponosni što nakon 18 godina ponovno dovodimo Svjetski kup u Hrvatsku, čime Samobor ponovno dobiva važno mjesto na karti svjetskog preponskog jahanja. Ovo nije samo sportski događaj, već i potvrda da Hrvatska može biti domaćin natjecanja najviše svjetske razine i okupiti vrhunske jahače i konje iz cijelog svijeta – istaknuo je Franjo Koletić, glavni organizator.

Na startu turnira, čiji je sveukupni nagradni fond 85.000 eura, očekuje se do 300 konja i jahača iz 15 zemalja, a nastup su već potvrdila ugledna imena svjetskog konjičkog sporta poput olimpijaca Alberta Zorzija i Bryana Balsingera, uz domaće snage - Kim Vukadin i Andriju Hrgovića. Jahači i njihovi konji okušat će se na tehnički zahtjevnim parkurima visine do 1.45 m, a dodatnu težinu natjecanju daju dvije utakmice koje se boduju za FEI svjetsku rang-listu, od kojih je jedna nedjeljni Grand Prix kao vrhunac programa. Publiku očekuje bogat i dinamičan raspored s pet do osam utakmica dnevno kroz četiri uzbudljiva dana ispunjena vrhunskim sportskim uzbuđenjima.

Posebno mjesto među natjecateljima zauzima Josipa Koletić, četverostruka prvakinja i dvostruka viceprvakinja Republike Hrvatske, koja je naglasila:

- Za nas jahače ovakav turnir znači iznimno puno. Imati priliku natjecati se na ovakvoj razini pred domaćom publikom i uz vrhunsku međunarodnu konkurenciju velika je motivacija i snažan poticaj za daljnji razvoj i napredak. Posebno me veseli i činjenica da ćemo podržati troškove sudjelovanja naših reprezentativaca koji su na prošlogodišnjem Balkanskom prvenstvu u Beogradu ostvarili povijesne rezultate za Hrvatsku. Za kraj, s ponosom mogu reći da Svjetski kup Samobor predstavlja prekretnicu i početak jedne nove ere razvoja konjičkog sporta u Hrvatskoj.

Uz vrhunski sportski program, Etno farma Mirnovec u tim će danima postati središte događanja i idealna destinacija za cijelu obitelj. U subotu navečer nebo iznad Samobora osvijetlit će spektakularni drone show, dok će se večer nastaviti uz riders party - druženju jahača i svih zaljubljenika u konjički sport. Tijekom sva četiri dana posjetitelje očekuju šetnje na konju, atraktivna shopping zona kao i bogata gastronomska ponuda s lokalnim specijalitetima. Ulaz na tribine je slobodan za sve posjetitelje

Natjecanje u Zagrebu 2008. godine nije bilo samo prolazna točka, već događaj najvišeg ranga. Oznaka CSIO4*-W značila je da se radilo o međunarodnom službenom turniru s četiri zvjezdice, koji je uključivao i Kup nacija te se bodovao za Svjetski kup. To je u praksi značilo da su parkuri bili iznimno zahtjevni, prepreke visoke, a konkurencija nemilosrdna. Pobjeda Manfreda Müllera na Cheenook's Boy CH bila je demonstracija vrhunske vještine i partnerstva između jahača i konja. Švicarsku dominaciju tog vikenda potvrdila je i njegova sunarodnjakinja Nadja Peter Steiner, koja je zauzela drugo mjesto, dokazavši snagu švicarske škole jahanja.

Cijela sezona tog Svjetskog kupa zapravo je bila duga i napeta uvertira u spektakl koji se od 15. do 19. travnja 2009. odigrao u Thomas & Mack Centeru u Las Vegasu. Tamo, pod svjetlima reflektora i pred tisućama gledatelja, odlučivalo se o prvaku. Konkurencija je bila zastrašujuća. Amerikanac McLain Ward na svojoj moćnoj kobili Sapphire stigao je u Vegas u životnoj formi, nakon što je pomeo konkurenciju na američkoj turneji, i mnogi su ga smatrali glavnim favoritom. Nizozemac Albert Zoer s fantastičnim Okidokijem također je vrebao svoju priliku. Ipak, sve su oči bile uprte u Meredith Michaels-Beerbaum i njezinog 16-godišnjeg partnera, legendarnog kastrata Shutterflyja. Ono što su njih dvoje izveli u Vegasu ušlo je u povijest. Tijekom tri dana natjecanja, u tri iscrpljujuće utakmice, nisu srušili niti jednu jedinu prepreku. S ukupno nula kaznenih bodova, Michaels-Beerbaum je obranila naslov i osvojila svoj treći Svjetski kup, postavši tek druga osoba u povijesti koja je finale završila s besprijekornim učinkom. Bila je to kruna sezone koja je, između ostalog, imala i svoju važnu stanicu u glavnom gradu Hrvatske.