Nogometaši Cro Vienne izgubili u polufinalu Bečkog nogometnog kupa. Spremni i za treći pokušaj

U utakmici polufinala Bečkog nogometnog kupa prošli tjedan nogometaši NK Cro Vienna iz Beča, inače najpopularnija amaterska sportska momčad 2026. i dobitnik “Večernjakove domovnice” izgubili su od SV Wienerberg-a, vodeće momčadi Bečke gradske lige (Wiener Stadtliga) s 2:1. Cro Vienna se trenutno nalazi na drugom mjestu 2. Bečke pokrajinske lige ( Landesliga).

Susret je održan pred 200 gledatelja u Wienerberg Areni, izvijestio je Večernji list Daniel Dodig, član Uprave Cro Vienne, Beč, opisavši uzbudljive događaje s utakmice. 'Pomalo nervozan početak utakmice rezultirao je brzim pogotkom domaćina susreta SV Wienerberg, koji je već u 9 minutu utakmice poveo golom Paula Semraua. Unatoč primljenog pogotka, Cro Vienna se nije povukla nego je nastavila dominirati na terenu. Nažalost, domaćini su u 30. minuti postigli još jedan gol i poveli s 2:0. Ovaj puta strijelac je bio Mustafa Güllü. Kad je već izgledalo da je vodeća momčad Bečke gradske lige ipak prevelik zalogaj za Cro Viennu, mladi Antonio Budić u 35. minuti utakmice sjajnim pogotkom petom ponovno vraca Cro Viennu u igru. Na poluvremenu su nogometaši obiju momčadi otišli na odmor s rezultatom 2:1 za domaćina', rekao je Dodig.

Dodao je da je u drugom poluvremenu Cro Vienna nastavila dobrom igrom. 'Vidljiva je bila njena želja da postigne pogodak i izjednači rezultat. U tome razdoblju domaćin je pojačao svoju obranu I počeo igrati na kontru i polu kontru i tako stvorio nekoliko prilika za povećanje prednosti. Međutim, vratar Cro Vienne Antonio Stjepanović sjajno je branio i sačuvao mrežu od pogotka. Cro Vienna je u 75. minuti imala sjajnu priliku za poravnanje rezultata', ističe.

Andre Slišković je iz slobodnog udarca opasno zaprijetio domaćem vrataru, ali lopta je nažalost otišla tik pored stative. Najveću priliku za 2:2 imao je Andre Knežević u trećoj minuti sudačke nadoknade (90+3) kad je nakon ubačaja s desne strane loptu spremio glavom tik iznad grede. 'Nažalost to je bio kraj nade za naše nogometaše. Cro Vienna je hrabro pala protiv vodeće momčadi Bečke gradske lige. Za Cro Viennu je ovo bilo drugo polufinale Bečkog nogometnog kupa, nakon 2024. godine. Nadamo se da će iduće sezone, po onoj “treća sreća”, Cro Vienna ući u finale Bečkog kupa', zaključio je Dodig.

Cro Vienna je ove godine ne samo osvojila “Večernjakovu domovnicu” nego i slavi 29. svibnja u Beču svoj veliki jubilej: 20. godišnjicu postojanja i rada ovog izuzetno uspješnog Sportskog kluba, koji je jedan od ne samo najbolje ustrojenih nego i najuspješnijih hrvatskih klubova u Austriji. Nakon ovogodišnje dodjele “Večernjakove domovnice” u ožujku ove godine u Bad Homburgu u Njemačkoj, predsjednik Upravnog odbora SK Cro Vienna Frano Kaurinović rekao je za Večernji list kako je 'do prije nekoliko godina ulazak nogometaša prve momčadi Cro Vienne u polufinale Bečkog nogometnog kupa bio nepojmljiv'. Sada je to, već po drugi put, bila stvarnost . Unatoč prošlotjednom porazu svi ljubitelji i navijači Cro Vienne računaju i na treći pokušaj ulaska u finale, odnosno “treću sreću” Ajmo dečki!