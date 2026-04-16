Horoskop koji će vas šokirati: Jedan znak danas dobiva moć o kakvoj drugi samo sanjaju, jeste li to baš vi?
Četvrtak donosi snažnu mješavinu vatrene energije i intuitivnih uvida dok se planeti okupljaju u znaku Ovna. Ovaj dan, uoči Mlađaka, poziva na strateško djelovanje, ali i na osluškivanje unutarnjeg glasa koji sada govori glasnije no ikad, prenosi The Kit.
Ovan: Ovo je nevjerojatno moćan dan za vas. S Merkurom i Neptunom u vašem znaku, te vašim vladarom Marsom koji dobiva poticaj od Plutona, vaša sposobnost privlačenja onoga što želite je gotovo nezamisliva. Možete zavesti, uvjeriti i nagovoriti bilo koga da postupi po vašoj volji. Snaga vašeg karaktera otvara vam brojne prilike jer drugi prepoznaju vašu jedinstvenost. Ipak, s velikom moći dolazi i velika odgovornost - koristite je mudro.
Bik: Snažna energija djeluje iza kulisa, a na vama je hoćete li je uspjeti iskoristiti. Ako se uskladite s njom, pokrenut ćete događaje u željenom smjeru, postajući neodoljivi i uvjerljivi. No, ako je ne uspijete obuzdati, mogli biste se osjećati kao da gubite kontrolu. Dan je idealan za rješavanje privatnih problema ili zdravstvenih pitanja. Večer provedite u miru i tišini.
Blizanci: Vaša popularnost je na vrhuncu. Danas možete uspješno surađivati s drugima, bilo u partnerstvu ili unutar grupe, kako biste postigli pozitivne promjene. Bit ćete puni entuzijazma za ostvarenje svojih ciljeva, a prijatelji vam mogu dati ključnu podršku i samopouzdanje. Mentalne konekcije su u fokusu, a inspirativni razgovori mogu donijeti briljantne ideje. Budite prijateljski raspoloženi.
Rak: Vaša intuicija je izoštrena i mogla bi vam donijeti priznanje na poslu. Danas su moguća dva scenarija: ili ćete preuzeti kontrolu i povesti svoje "vojske" prema cilju, ili će autoriteti predstavljati snažnu opoziciju. Iskoristite svoju sposobnost za strategiju i rješavanje složenih problema. Nemojte se iznenaditi ako nešto što kažete inspirira druge. Večeras ćete biti cijenjeni.
Lav: Vaša želja za putovanjem i avanturom je ogromna. Mašta vam radi punom parom i žudite za nečim većim, uzbudljivijim i grandioznijim. Ovo je idealan dan da na bilo koji način proširite svoje horizonte, bilo kroz stvarno putovanje, učenje ili medije. Vaše samopouzdanje je snažno i ovo je, prema astrološkim prognozama, jedan od vaših najsretnijih dana. Istražujte nove ideje i mjesta.
Djevica: Iskoristite svaku priliku da upotrijebite resurse drugih - bilo da se radi o partneru, instituciji ili banci - kako biste poboljšali nešto što vam je važno. Odlučni ste i neustrašivi u rješavanju problema, a vaša produktivnost će vas ispuniti zadovoljstvom. Moguće je da dobijete pohvale od kolega za svoja postignuća. Večeras provjerite svoje financije.
Vaga: Romantika je danas ispunjena strašću, a odnosi s partnerima i javnošću su vrlo moćni. Moguće je da će vas netko nagovoriti na nešto, ili ćete vi biti ti koji uvjeravate druge. U svakom slučaju, vaši standardi su visoki. Usmjereni ste na intenzitet i strast u odnosima ili projektima, a vjerojatno ćete to i pronaći. Moguć je sretan dogovor s nekim, izgovoren ili prešutan.
Škorpion: Vaša mašta i odlučnost danas se spajaju, dajući vam snagu da postignete sve što želite na poslu, po pitanju zdravlja ili čak vezano za kućne ljubimce. Partneri i bliski prijatelji bit će vam od velike pomoći. Nemojte protratiti ovu snažnu energiju; iskoristite je za pozitivne promjene i rješavanje zadataka koji bi vam inače oduzeli puno više vremena. Večeras se posvetite organizaciji.
Strijelac: Ovo je fantastičan dan za sve koji se bave sportom, zabavom ili ugostiteljstvom. Imate energije na pretek i bit ćete nevjerojatno svrhoviti, direktni i uvjerljivi. Dan je također odličan za druženje i zabavu s djecom. Vaš entuzijazam je zarazan, a ljubavni život donosi uzbuđenje. Večeras se zabavite!
Jarac: Nakon nedavnog kaosa i povećanih aktivnosti kod kuće, danas napokon možete privesti stvari kraju jer će vas ljudi slušati. Možete poboljšati obiteljske odnose ili unijeti poboljšanja u dom. Iskoristite ovu energiju za reorganizaciju i postavljanje dugoročne strategije. Nešto vas može potaknuti na kreativnu ideju o kojoj već dugo razmišljate. Večeras se opustite.
Vodenjak: Ako se bavite prodajom, marketingom, podučavanjem ili pisanjem, danas ste nezaustavljivi. Vaša moć uvjeravanja i sposobnost da privučete ljude su izvanredne. Dobro razmislite što želite, a zatim iznesite svoj slučaj bez oklijevanja. Vaša komunikacija je nadahnuta i lako ćete prodati svoje ideje. Večeras su na rasporedu važni razgovori.
Ribe: Financijski pregovori danas će proći odlično jer ste maštoviti i uvjerljivi. Točno znate što želite i ne bojite se ići za tim. Vjerujte svojoj intuiciji i sposobnosti da šarmirate druge. Imate dobar uvid u ono što je suvišno i što vas opterećuje, što vam olakšava da se riješite tereta. Večeras provjerite stanje na računu.