Orbán odlazi, ali njegov čovjek ostaje: Nisu ga 'poljuljale' ni veze sa špijunskim skandalom

Mađari su na nedjeljnim izborima odlučili kako je vrijeme za promjene te da 16-godišnjoj vladavini premijera Viktora Orbána treba doći kraj. Péter Magyar i njegova oporbena stranka Tisza premoćno su pobijedili, a to je donijelo olakšanje Europskoj uniji. Budući premijer znatno je naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika pa su njegovu pobjedu mnogi dočekali s oduševljenjem. Iako se Europska unija naizgled jedva čekala riješiti Orbána, koji je održavao bliske odnose s Kremljem, jedan dio njegove ostavštine vjerojatno će "preživjeti". Kako piše Politico, riječ je o njegovom europskom povjereniku Olivéru Várhelyiju.

Várhelyi je odani Orbánov suradnik koji je umiješan u skandal oko navodne špijunske mreže, no riječ je o slučaju koji se još uvijek istražuje. Unatoč tome, mnogi vjeruju kako je Várhelyi marljiv i dobar u svom poslu. "On je jedan od onih povjerenika koji stvarno pročita materiju“, rekao je jedan dužnosnik Europskog parlamenta.

Nakon uvjerljive pobjede, Magyar je pozvao sve Orbánove dužnosnike u državnoj upravi da podnesu ostavke. Ali, Várhelyijeva budućnost ovisi isključivo o predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen. Tijekom kampanje je, međutim, Magyar optužio povjerenika da je zatajio informacije o navodnoj špijunskoj mreži koja je djelovala iz njegova ureda dok je bio mađarski veleposlanik u Bruxellesu od 2015. do 2019. godine.

Nakon što su se optužbe prvi put pojavile u listopadu, Várhelyi je von der Leyen rekao da nije bio svjestan navodnih Orbánovih pokušaja regrutiranja špijuna u Bruxellesu. Potom se u siječnju branio pred europarlamentarcima: "Jesu li mi se obratili mađarski ili bilo koji drugi obavještajni službenici? Ne, nisu."