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NOVA TAKTIKA

Rusija je znantno povećala korištenje balističkih projektila - kolike su joj zalihe

Autor
Danijel Prerad
21.07.2026.
u 22:22
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Sa 107 balističkih raketa lansiranih u manje od tri tjedna, Rusija je, ako se gledaju ti podaci, već premašila taj procijenjeni mjesečni proizvodni kapacitet.

Prema ukrajinskim podacima Rusija je u prvih 19 dana srpnja upotrijebila više balističkih projektila nego što se procjenjuje da će njezina obrambena industrija proizvesti u cijelom mjesecu, a istovremeno je potrošila dvije trećine planirane godišnje proizvodnje hipersoničnog projektila 3M22 Zircon.

Analiza ukrajinskog obrambenog portala Militarnyi, temeljena na podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva i regionalnih zračnih zapovjedništava, otkrila je da je Rusija lansirala 107 balističkih projektila i 20 projektila Zircon između 1. i 19. srpnja, uključujući i tijekom zadnjeg masovnog noćnog napada u nedjelju. Za usporedbu, ruske snage su tijekom cijelog lipnja ispalile 102 balističke rakete Iskander-M i S-400, dvije rakete Kh-47M2 Kinžal i 15 raketa Cirkon.

Ključne riječi
Balističke Rakete Ukrajina Rusija

Komentara 1

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KR
kravata554
22:46 21.07.2026.

Vjerujem, veće od iranskih.

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