Rusija je znantno povećala korištenje balističkih projektila - kolike su joj zalihe

Prema ukrajinskim podacima Rusija je u prvih 19 dana srpnja upotrijebila više balističkih projektila nego što se procjenjuje da će njezina obrambena industrija proizvesti u cijelom mjesecu, a istovremeno je potrošila dvije trećine planirane godišnje proizvodnje hipersoničnog projektila 3M22 Zircon.



Analiza ukrajinskog obrambenog portala Militarnyi, temeljena na podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva i regionalnih zračnih zapovjedništava, otkrila je da je Rusija lansirala 107 balističkih projektila i 20 projektila Zircon između 1. i 19. srpnja, uključujući i tijekom zadnjeg masovnog noćnog napada u nedjelju. Za usporedbu, ruske snage su tijekom cijelog lipnja ispalile 102 balističke rakete Iskander-M i S-400, dvije rakete Kh-47M2 Kinžal i 15 raketa Cirkon.