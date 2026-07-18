Josh Kerr srušio svjetski rekord na jednu milju

Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord utrci na jednu milju na mitingu atletske "Dijamantne lige" u Londonu, on je tu dionicu svladao za 3:42.66 minuta.

Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr je stazu dužine 1609 metara svladao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hicham El Guerrouj koji je u Rimu 1999. trčao 3:43.13.