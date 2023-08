Sin Cibonine legende vratio se u Dinamo: U ovom sam klubu odrastao

Ivan Nakić Vojnović ponovno je igrač Dinama u koji se vraća nakon sezone provedene u KK Gorica. Ovaj 24-godišnji krilni centar tako je ispunio svoje obećanje dano na društvenim mrežama ovog zagrebačkog kluba kada je lani napisao da će se kad tad vratiti u plavi dres.

- Drago mi je da sam se vratio u klub u kojem sam praktički odrastao. Klub je prošle sezone napravio fenomenalan rezultat koji ćemo još, u to sam uvjeren, nadograditi iduće sezone. S ovakvom ekipom, dobrim pripremama, kemijom koja je tu jedan bitan faktor, a koji sigurno neće izostati, te s našim navijačima koje ponovno željno iščekujem vidjeti i iskusiti, vjerujem da možemo napraviti jedan odličan rezultat s kojim ćemo svi biti zadovoljni - kazao je Nakić Vojnović koji poznaje kostur momčadi:

- Da, ekipa je odlična, stvarno se ne mogu požaliti. Od kapetana Gare kojeg sam uvijek gledao kao jednog našeg lidera i vođu, do Zule koji nam je praktički desna ruka svima. Uz par novih imena, mislim da je to stvarno jedna super priča.

U KK Dinamo je bio godinama, još dok se klub probijao prema poziciji do koje je danas došao.

- Iz tog razdoblja pamtim onu utakmicu protiv Omiša kada smo prvi puta igrali pred navijačima, ali uvijek ću se sjećati i one kup utakmice protiv Cibone gdje uz huk navijača tri četvrtine utakmice nismo dali da nas, iako tada puno kvalitetniji, presjeku i pobjede.

Od prvog dana okupljanja čekaju ga, kao i ostatak momčadi naporne pripreme, kao i utakmice koje će biti jače nego u prvenstvu. Prvo, podsjetimo momčad ide u ponedjeljak, 4. rujna u Veneciju na prijateljski ogled protiv snažne Umane Reyer, momčadi iz vrha Serie A i EuroCupa. A par dana kasnije, u petak, 8. rujna u 19h u Draženovom domu čeka nas spektakl protiv šesterostrukog prvaka Europe, grčkog velikana Panathinaikosa.

- Mislim da se trenutačno malo tko u Europi može pohvaliti takvim pripremama. To će biti gušt te ćemo vidjeti u kojoj smo situaciji u odnose na te klubove koji su ipak financijski na puno višim razinama od nas. Ipak, mislim da to na terenu ne vrijedi i da su to jako dobre pripremne utakmice koje će nam biti od velike koristi kao priprema za novu sezonu s nikad više utakmica - kazao je Nakić Vojnović.

Lani je za Goricu igrao ABA2 ligu, a ove sezone ga s Dinamom čeka Alpe Adria Cup.

- To se natjecanje svake sezone sve više pojačava. Tamo su klubovi koji imaju ozbiljne budžete, koji jako visoko kotiraju u Europi. To je još jedna nagrada nama, klubu i navijačima. Vrijeme je da se dokažemo i na europskoj sceni, i ne samo sebi, već i europskim klubovima te da pokažemo tko smo i što smo. To je definitivno jedan dobar izazov koji će nam svima dobro doći - kazao je Nakić Vojnović.

Trener Dinama Josip Sesar s Nakićem je radio u Ciboni posljednjih mjesec dana prošle sezone i u tom periodu dobro upoznao Dinamovog povratnika.

- Mislim da Nik ima jako puno potencijala. Iskoristiv je na tri pozicije i sigurno je da će nam biti gušt i zadovoljstvo raditi s njime. Nadam se da će prihvatiti svoju ulogu u momčadi te da će brzo kliknuti s momčadi. Mislim da će biti sve bolji kako sezona bude odmicala - kazao je Sesar.

>> Dinamo pobijedio Astanu i uvjerljivo prošao u 3. pretkolo Lige prvaka (0:2)