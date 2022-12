Joe Šimunić u nevjerici zbog suđenja Orsata: Ovo je teška sramota

Hrvatska je izgubila od Argentine sinoć u polufinalu 3:0 i tako je zaustavljena na putu do velikog finala u Kataru. Puno se priča o suđenju talijanskog suca Danielea Orsata, odnosno raspravlja se o najstrožoj kazni koja je svirana nakon što se Alvarez zabio u Dominika Livakovića. Legendarni Josip Šimunić prokomentirao je za N1 suđenje na utakmici vatrenih i ustvrdio da je to sramota. On i Niko Kranjčar zajedno su se sletjeli u zračnu luku Zagreb iz Katara.

- Ne mogu sebi doći kako je loše sudio. Nažalost, u korist Argentine. Sramota je da se nije tražio VAR za situaciju jedanaesterca. Da nismo primili drugi gol, možda smo se i mogli vratiti. Izbornik Dalić radi sve kako treba. On je čudo napravio, nogometni je fenomen. Momci zaslužuju doček u Zagrebu. Oni su naš ponos, ponos cijele Hrvatske, predstavljaju nas na najbolji način. Sretno im. - poručio je Joe.

- Medalja je medalja. Već sad su postigli fenomenalan uspjeh. Siguran sam da će smoći hrabrosti, znaju što trebaju napraviti. S turnira je uvijek najljepše otići s pobjedom, oni to znaju - kaže Niko Kranjčar.

Podsjetimo, Hrvatska u subotu od 16 sati igra susret za brončanu medalju, dok će doček na trgu bana Jelačića biti u nedjelju.

