Danijel Pranjić: Cijeli svijet se čudi malenoj Hrvatskoj, više nas nitko neće podcjenjivati

Proslavljeni hrvatski reprezentativac Danijel Pranjić gost je u studiju Večernjeg lista. S Pranjićem smo razgovarali o sinoćnjem porazu Hrvatske od Argentine na SP-u u Kataru i borbi za treće mjesto koje nas sada očekuje.

- Ovo je fantastičan uspjeh. Svi bismo prije prvenstva prihvatili da budemo među četiri najbolje. Da bi bio pobjednik moraš puno puta izgubiti. Ovo je veliki rezultat za sve, vrijeme će pokazati jesmo li pametni i ulažemo li u nogomet. Imamo nevjerojatan talent, 3.8 milijuna, svi nam se dive i čude. Najteže je ostati na vrhu.

Pranjić kaže da nas nakon Katara više neće podcjenjivati.

- Imam osjećaj da nas ljudi koji rade u nogometu nisu dovoljno dobro doživjeli. No, smatram da će nakon ovoga SP-a biti točka na i, da će sada kada protiv Hrvatske igraju znati da igraju najbolje na svijetu.

Osvrnuo se i na Gvardiola.

- Sinoć ga je Messi izvrtio, to će on pamtiti i više mu se nikad to neće ponoviti.

Problem je stadion koji nemamo.

- To je sramota cijele Hrvatske. Nismo dovoljno izvukli iz Rusije i tih uspjeha. Nadam se da smo se malo opametili. Mislim da možemo u ovome profitirati. Svi će htjeti naše igrače i naše trenere.

Zlatko Dalić?

- Prošao je težak put, od Saudijske Arabije i svega što je proživio i dolazio. Sam je izjavio da ni sam nije vidio sebe na tom mjestu. Dugo nismo imali smirenijeg izbornika. Svaka izjava mu je na mjestu. Donio je mirnoću u ekipu.

Luka Modrić?

- On je fenomen, ima 37 godina, a odigrati praktički sve minute na SP-u. Iznenađuje nas svaku utakmicu i vidi se koliko je želio biti prvak. I ja sam bio igrač, ali nikad nisam imao želju kakvu ima Luka. Svi smo željeli pobijediti, ali on svaku utakmicu igra kako da mu je prva - rekao je Pranjić pa se osvrnuo na Juranovića.

- On je tip igrača koji prolazi ispod radara, i ja sam bio jedan od takvih. I to tako mora biti. Nevjerojatno je kako je odigrao ovo Svjetsko prvenstvo. Pokazao je mladim igračima da se isplati boriti za svoje snove.

Dejan Lovren?

- Poznajem ga, njega volite ili ne volite. On će reći svoje mišljenje, nekad ne razmišlja, ali je takav. Znao sam da će kombinacija Lovrena i Gvardiola dobro funkcionirati.

Tko će osvojiti SP?

- Kada već nismo mi, volio bih da ga osvoji Lionel Messi. Ronalda mi je žao, kao i svakog igrača koji ulaže toliki napor da dođe do uspjeha. Imam osjećaj da bi Maroko mogao u finale, to je nevjerojatna momčad. Volio bih da za treće mjesto igramo s Francuskom jer imaju dan manje odmora od nas i neće biti toliko motivirani za to treće mjesto. Oni žele osvojiti SP, a poraz bi bio šok i udarac.