Engleske ikone i hrvatski sudački eksperti u raspravi oko Hrvatske i penala: 'To nije prekršaj'

Jedanaesterac iz kojeg je Lionel Messi doveo Argentinu u vodstvo protiv Hrvatske izazvao je brojne rasprave diljem svijeta. Za jedne je odluka talijanskog suca Danielea Orsata ispravna, dok su za druge vatreni oštećeni. Argentina je protiv Hrvatske povela sa 1-0 golom Lionela Messija iz jedanaesterca u 34. minuti. Talijanski sudac Daniele Orsato je pokazao na bijelu točku nakon što je Livaković, prema Talijanu, napravio prekršaj nad Julianom Alvarezom. Hrvatski igrači žestoko su prosvjedovali, Mateo Kovačić i Zlatko Dalić su dobili žute kartone, a pomoćnik Mario Mandžukić je udaljen s klupe, ali nije pomoglo.

U hrvatskom taboru nisu imali previše dvojbi oko kaznenog udarca nakon kojeg su gauči poveli.

- Jedanaesterac ? Ma kakav jedanaesterac - kratko je kazao hrvatski vratar Dominik Livaković.

- Prvi gol nije bio jedanaesterac. U akciji prije toga trebao je biti korner za nas. Nakon toga sudi nepostojeći jedanaesterac, to je prelomilo utakmicu. Takav penal se ne može suditi u ovakvoj utakmici. Opet se sudio i to me žalost - komentirao je hrvatski kapetan Luka Modrić.

- Ne znam što bi trebao naš vratar, skloniti se. Igrač se zabio u njega - istaknuo je izbornik Dalić na novinarskoj konferenciji nakon poraza od Argentine.

Njihove tvrdnje podržali su i šef Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić i stručni komentator HTV-a Mario Strahonja.

- Livaković nije napravio prekršaj. To je mogao biti samo prekršaj na golmanu. Žao mi je što svjedočim jednoj nevjerojatnoj odluci suca Orsata, odluci koja ima izravan utjecaj na rezultat. Nepravedno i neprihvatljivo - kazao je Marić za Sporske novosti.

- Livaković ovdje kao vratar ima svako pravo postaviti se ovako kako se postavio u odnosu na napadača. Proširio je obujam tijela desnom nogom i tu nogu je spustio na tlo puno prije nego što je do kontakta došlo. Drugim riječima, došlo je do sudara, Livaković nije nogom srušio napadača - poručio je Strahonja iz studia HTV-a.

Bivše 'Oko sokolovo' Mateo Beusan je za Index poručio kako nije bilo nikakve dvojbe.

- Ovo je 100 posto penal. Objasnite mi što Livaković radi svojom desnom nogom? Stavlja je u putanju napadača Alvareza. Bez obzira koliko jak start bio, to je penal ko kuća. Možemo biti zahvalni da Livaković nije dobio i crveni karton.

Slično razmišlja i bivši španjolski sudac Perez Burrull koji je podržao Orsata.

- Dobro je pokazao talijanski sudac. Hrvatski vratar je srušio argentinskog napadača u situaciji jedan na jedan - kazao je Burrull u programu Radio MARCA 'Marcador'.

I legendarni engleski nogometaš Alan Shearer smatra kako je to bio "čisti jedanaesterac".

- Bio je to prekršaj, za mene je to ispravna odluka - kazao je Shearer u studiju BBC Five Live.

- Bio je to sjajan Alvarezov bijeg, za njega je sve bilo otvoreno, a Livaković ga je sapleo.

Bivši engleski vratar Rob Green složio se s tim. 'Sudac nije imao mnogo izbora'

Bivši engleski sudac Peter Walton također je kazao kako je "Livaković faulirao Alvareza i sudačka odluka je ispravna."

Međutim, bivši igrač Manchester Uniteda Gary Neville je za ITV kritizirao odluku o dosuđivanju kaznenog udarca.

- Nije to bio prekršaj. Vratar je izašao, zaustavio se i Alvarez je naletio na njega. Što još možete učiniti? Slično su razmišljali i Roy Keane i Ian Wright.

- Vratar ne može učiniti ništa drugo nego ostati na svom mjestu, nije to bio prekršaj," poručio je Wright, bivši napadač engleske reprezentacije.

