Šimić zaslužuje veće ovlasti u Dinamu, treba biti šef cijelog cijelog sportskog dijela

Situacija oko otkaza Čačiću dodatno je razotkrila da u Dinamu postoji upravljačka kriza, odnosno nedostatak jasne hijerarhije tko je za što odgovoran u klubu. To što će Čačiću morati biti isplaćena velika odšteta još je najmanji problem, iako je, moramo se složiti, bilo potpuno nelogično prije tri mjeseca Čačiću dati novi, poboljšani ugovor te dodatno i funkciju sportskog direktora. Mogao se barem pričekati rasplet ožujske skupštine, a ne brzati, s obzirom na to da Čačić nije mladi potentni trener za čije su usluge klubovi stajali u redu. Zbog tog brzanja Dinamo će izgubiti velik novac, neki barataju i cifrom od milijun i pol eura.

Odvojiti funkcije

No Čačić je očito osvajanjem naslova i ulaskom u Ligu prvaka očarao bivšu Upravu koja ga je tako nagradila pa će sada Dinamo to platiti. Dosadašnji trener imao je veliku podršku ljudi sklonih Barišiću i Antoliću i zbog toga što se jasno suprotstavio Zdravku Mamiću pa su ga zato još do prije neki dan Barišićevi savjetnici Nikola Hanžel i Željko Marković bezrezervno branili, ne želeći niti čuti za njegov otkaz. E sad, pitanje je zašto je Dinamo tako ustrojen da o mogućoj smjeni trenera odlučuju čovjek koji vodi tiskaru (Hanžel), odnosno turističku agenciju (Marković). Nekako bi bilo logičnije da o tako važnim stvarima ipak odlučuju ljudi koji stručni za sportska pitanja, bio to novi član Uprave Dario Šimić ili netko drugi.

I zato će biti zanimljivo vidjeti tko će nakon odlaska Čačića preuzeti njegovu funkciju sportskog direktora. Sumnjamo da će se Dinamo opet zaletjeti pa tu funkciju dati u ruke trenera, kao što je to bio slučaj s Čačićem, Kopićem, Krznarom. S jednom bitnom razlikom, sportsku politiku Dinama u vrijeme Krznara i Kopića itekako je kreirao i Zdravko Mamić pa tadašnji treneri nisu trebali trošiti toliko puno energije na dolaske/odlaske igrača.

Zato, bilo bi logično da se odsad odvoji funkcija trenera i sportskog direktora. Prema jučerašnjim informacijama, sportski direktor trebao bi postati Stjepan Tomas, a bilo bi dobro da se Šimića promovira u šefa svih sportskih pitanja u klubu.

05.04.2023., Sibenik - Polufinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, HNK Sibenik - GNK Dinamo. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Tada bi Šimić dobio jasnu obavezu, ali i odgovornost, odnosno sudili bi mu rezultati, što je najpoštenije i jedino logično. No pitanje je žele li mu baš svi članovi vrhuške kluba dati tu funkciju.

Ono što je sigurno, Dario Šimić ima kapacitet za takvu odgovornu poziciju. Kroz razdoblje u četiri godine u Milanu, gdje je bio jedan od važnijih skauta tog talijanskog velikana, stvorio je brojna poznanstva, pogledao uživo skoro 1000 utakmica. Dario Šimić ima sjajne kontakte u sportskim klubovima u inozemstvu, što je jako dobra referenca za rad u Dinamu. I maksimirski klub to treba iskoristiti, odnosno bez fige u džepu dati mu veće ovlasti. A da je itekako sposoban pokazao je i time što je u klub doveo Igora Bišćana.

Ima prostora za poboljšanja

Dinamo je trenutačno u takvoj situaciji da mora zatomiti neke međusobne sukobe, vrhuška kluba ne smije se dijeliti već zajedno raditi na cilju što boljeg Dinama. Samo tako maksimirski će klub moći ići naprijed i ostvarivati značajne rezultate u inozemstvu, odnosno osvajati naslove u HNL-u. Dinamo svima u klupskoj vrhušci mora biti na prvom mjestu, a ne vlastiti interesi kao što je to često bio slučaj i u nedavnoj prošlosti. Puno je stvari koje u Dinamu funkcioniraju jako dobro, no dosta je i onih segmenata koje treba popraviti, od rješavanja trenutačne manje krize u omladinskoj školi do nastavka stvaranja mladih igrača koji će se za velik novac prodavati u inozemstvo. Bišćan i Šimić dokaz su da Dinamo kreće u nekom novom, vjerujemo, pozitivnom smjeru.