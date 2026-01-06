Naši Portali
UOČI EURA

Sigurdsson hitno reagirao: Na pripreme stiže zamjena za ozlijeđenog šutera

Prelog: Konferencija za medije hrvatske muške rukometne reprezentacije
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.01.2026.
u 08:00

On ove sezone nastupa za makedonski GRK Ohrid, ali ima iskustva igranja i u Bundesligi gdje je nastupao za Stuttgart

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson morao je hitno reagirati nakon što je potvrđeno da na predstojećem Europskom prvenstvu najvjerojatnije neće moći računati na lijevog vanjskog Leona Ljevara

24-godišnji igrač slovenskog Grosist Slovana iz Ljubljane u nedjelju je nezgodno pao na koljeno, no prvotno se nije činilo da je riječ o težoj ozljedi. Nažalost, pretrage su pokuzale rupturu medijalnog meniskusa zbog čega će se već u srijedu morati podvrgnuti operaciji. Ljevar bi se na parket mogao vratiti za tri tjedna, a prvenstvo će tadaveć biti u punom jeku te se na njegove usluge ne može računati.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

Sigurdsson je stoga kao zamjenu pozvao Antu Ivankovića, također 24-godišnjeg dešnjaka piše Germanijak. On ove sezone nastupa za makedonski GRK Ohrid, ali ima iskustva igranja i u Bundesligi gdje je nastupao za Stuttgart. Prije toga rukometno se afirmirao u Dubravi.

Ivanković ima iskustva i igranja za reprezentaciju budući da je debitirao u travnju 2023., a i profilom je vrlo sličan igrač Ljevaru pa se čini kao logična zamjena. Ivanković je vrlo dobar šuter, može igrati u oba smjera, a dok je bio član slovenskog Celja istaknuo se i kao vrsni asistent.
Ključne riječi
Leon Ljevar Dagur Sigurdsson Hrvatska rukometna reperezentacija Ante Ivanković

