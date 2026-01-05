Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
USKORO KREĆE EP

Može li Islanđanin na klupi Hrvatske nadmašiti Červarova tri finala i osvojiti zlato?

Zajednička fotografija Hrvatske rukometne reprezentacija koja je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
Autor
Damir Mrvec
05.01.2026.
u 07:00

Naši rukometaši sudjeluju na Europskim prvenstvima od 1994. godine, dakle bili smo sudionici svih. Osvojili smo ukupno tri srebra i tri bronce. Dakle, nedostaje nam samo zlatna medalja da kompletiramo kolekciju.

Rukometaše Hrvatske uskoro očekuje nastup na Europskom prvenstvu koje 15. siječnja počinje u tri skandinavske zemlje – Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Naši rukometaši sudjeluju na Europskim prvenstvima od 1994. godine, dakle bili smo sudionici svih. Osvojili smo ukupno tri srebra i tri bronce. Dakle, nedostaje nam samo zlatna medalja da kompletiramo kolekciju. Naime, bili smo svjetski i olimpijski prvaci. Samo su tri zemlje u povijesti velikih rukometnih natjecanja uspjele osvojiti zlatne medalje na europskom i svjetskom prvenstvu, te na olimpijskim igrama – Rusija, Francuska i Danska. Švedskoj, Njemačkoj i Španjolskoj nedostaje olimpijsko zlato.

Balićeva varka ili?

Hrvatska je imala tri ozbiljne prilike osvojiti zlato na Europskim prvenstvima. Naravno, tu mislimo na tri finala koja smo do sada igrali i koja smo nažalost izgubili. Prvi put smo igrali u finalu Europskog prvenstva 2008. godine u Norveškoj. Izbornik je bio Lino Červar koji je do tada već u džepu imao svjetsko i olimpijsko zlato, ali i dva poraza u polufinalima i u susretima za treće mjesto na Europskim prvenstvima 2004. u Sloveniji i 2006. godine u Švicarskoj. U Norvešku smo otišli s puno straha jer Ivano Balić nije prošao pripreme, imao je problema s trbušnim zidom i njegovo igranje bilo je pod velikim znakom pitanja.

No, već na prvoj utakmici, protiv Poljske (32:27), tada aktualnih svjetskih doprvaka, postigao je sedam pogodaka, baš koliko i Zlatko Horvat. Sa samo tri treninga odigrao je 36 briljantnih minuta. Svi su tada bili u šoku, gledajući u nevjerici kako je to moguće.

Djelovao je odmornije od svih jer nije prošao trenažni proces. Kako je imao nešto više odmora od ostalih, bilo je i za očekivati da će odigrati u puno boljoj formi nego ostali. On ima znanja i iskustva, igrao je tehnički i taktički jako mudro. Možda su mnogi posumnjali u njegovu ozljedu i da je sve to bila varka za suparnike. Ali, to nema veze s istinom. Takva ozljeda ne može biti varka. Trbušni zid je jako neugodna ozljeda i stvarno treba puno mirovati – rekao je tada Joško Vlašić, u to vrijeme trener Blanke i kondicijski stručnjak.

Hrvatska je u Norveškoj otišla do kraja, do finala. U polufinalu smo svladali Francusku (24:23), a onda se na putu do prvog zlata ispriječila Danska (20:24).

Ljut sam! Jako sam ljut. Nakon što sam pogledao snimku finalne utakmice ustanovio sam 13 kobnih pogrešaka sudaca na našu štetu. Da, pokradeni smo u finalu. Da su suci imali čistu savjest, ne bi me samo gledali nakon što sam im svašta izgovorio u lice. Bio bih odmah isključen – govorio je tada Lino Červar.

Novu priliku za zlato imao je Červar dvije godine kasnije kada je Hrvatska opet zaigrala u finalu. Bilo je to prvenstvo koje ćemo pamtiti po njegovu velikom ispadu uoči ključne utakmice u drugom krugu protiv Danaca.

– Imao sam sastanak s igračima i rekao sam da odlazim s mjesta izbornika To je moja konačna odluka. Jedan od glavnih razloga je nepovjerenje čelnika Saveza prema mojoj kombinaciji mladih i starijih igrača, nepovjerenje prema mom projektu OI London 2012. Smeta mi što nakon pet nastupa bez poraza svi pričaju i pišu o našoj lošoj igri, a mi smo ovdje najmlađa reprezentacija i to još bez pomoći dva glavna šutera. Osjećam zavist, netoleranciju, nerazumijevanje i nepovjerenje prema poslu koji pošteno radim od 2003. godine. U takvom okruženju više ne mogu raditi – govorio je tada Lino.

Sjajni Duvnjak u Švedskoj

Nakon tog govora pobijedili smo Dansku, ušli u polufinale gdje smo nadjačali Poljsku da bismo u finalu izgubili od Francuske (21:24).

Posljednje finale na Europskom prvenstvu igrali smo 2020. godine u Stockholmu. I opet je izbornik bio Lino Červar koji je doista i otišao nakon 2010. godine da bi se sedam godina kasnije vratio na klupu reprezentacije. S novom generacijom stigao je Lino do svog trećeg finala i izgubio od Španjolske (20:22). Bila je to utakmica u kojoj su odlučivale nijanse. Cijeli turnir odigrali smo sjajno s Duvnjakom koji bio pravo otkriće kao prednji u obrani 5-1. Jedna pogreška bila je dovoljna da izgubimo finale i toliko čekanu zlatnu medalju. Nakon tri finala Line Červara možda je upravo Dagur Sigurðsson, Islanđanin na klupi Hrvatske, predodređen da uzmemo ono što nam jedino nedostaje u zlatnoj kolekciji medalja.
Ključne riječi
rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!