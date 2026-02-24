Ruska invazija na Ukrajinu, koja je prema planovima ruskog predsjednika Vladimira Putina trebala biti okončana padom Kijeva u najviše desetak dana, danas ulazi u petu godinu, što je dulje nego što je trajao sovjetski Veliki domovinski rat. Time se još jednom, i to na najbrutalniji način, potvrdila jedna od najstarijih lekcija ratovanja, koja kaže da se ratovi rijetko odvijaju onako kako su zamislili oni koji ih pokreću. Jednom započet, rat u pravilu dobiva vlastitu dinamiku koju je nemoguće kontrolirati iz kabineta, bez obzira na to koliko se netko smatrao nadmoćnim. Putin je povjerovao u vlastitu propagandu prema kojoj je Ukrajina “umjetna nacija” koja će se urušiti već nakon prvog udara, a na kraju je upravo invazija nepovratno osnažila ukrajinski nacionalni identitet. Ruski planovi predviđali su da će ključne operacije biti gotove u roku od 10 dana, a potpuna okupacija Ukrajine i uspostava marionetskog režima trebala je biti gotova u roku od nekoliko tjedana.
Rat koji je izmaknuo Putinovoj kontroli i slomio iluziju o ruskoj nadmoći
Prema Putinovim planovima, invazija na Ukrajinu trebala je biti okončana padom Kijeva u desetak dana. Ruski vojni orkestar uzalud je čekao poziv na pobjedničku paradu
Komentara 7
Rusi nisu uspjeli zauzeti Kijev a niti smo mi Europljani slomili Rusiju za dva miseca..Niti smo je uspjeli rasparcati već smo napravili homogene narode u Rusiji.....Nažalost Ukrainci će izgubiti veliki dio zemlje a sve je moglo bez toga proći...U toj priči mi Europljani najgore smo prosli.
Rusija ne ratuju samo protiv Ukrajine, već protiv čitavog NATOa . Što se pošalje ukrima, uništi se za par tjedana. Rusi osjećaju posljedice ali i NATO članice još više
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Tigar od papira rekli su kinezi za ruse.