Rat koji je izmaknuo Putinovoj kontroli i slomio iluziju o ruskoj nadmoći

Ruska invazija na Ukrajinu, koja je prema planovima ruskog predsjednika Vladimira Putina trebala biti okončana padom Kijeva u najviše desetak dana, danas ulazi u petu godinu, što je dulje nego što je trajao sovjetski Veliki domovinski rat. Time se još jednom, i to na najbrutalniji način, potvrdila jedna od najstarijih lekcija ratovanja, koja kaže da se ratovi rijetko odvijaju onako kako su zamislili oni koji ih pokreću. Jednom započet, rat u pravilu dobiva vlastitu dinamiku koju je nemoguće kontrolirati iz kabineta, bez obzira na to koliko se netko smatrao nadmoćnim. Putin je povjerovao u vlastitu propagandu prema kojoj je Ukrajina “umjetna nacija” koja će se urušiti već nakon prvog udara, a na kraju je upravo invazija nepovratno osnažila ukrajinski nacionalni identitet. Ruski planovi predviđali su da će ključne operacije biti gotove u roku od 10 dana, a potpuna okupacija Ukrajine i uspostava marionetskog režima trebala je biti gotova u roku od nekoliko tjedana.