Show me the money! Ti silni europski milijuni odmah moraju na stol. Inače - ne bu dobro...

Dinamo nije pobijedio ni Slaven Belupo. Kako, zašto, zbog koga ili čega - na kraju dana, uopće nije važno. Važno je da je potpisan zapisnik utakmice u kojem je, na onim ključnim, kritičnim mjestima stajalo - jedan na prema jedan. Dinamo ne pobjeđuje. Igra dobro, ali ne pobjeđuje. Napada, ali ne zabija dovoljno. Brani se, ali mu opet protivnik uredno po utakmici zada i koju ubodnu ranu, onu koja pusti krv koja se ne može sakriti. Kako, zašto, zbog čega? Na kraju dana - nije ni važno...

Mislite da će se bilo koji navijač Dinama sjetiti neke grede, vratnice, obranjenog zicera Ivana Sušaka s utakmice protiv Slaven Belupa na cićoj zimi, onda kada se budu zbrajali bodovi na kraju sezone? Sjetiti bi se mogao samo rezultata nad kojim bi i tada, kao i ove večeri mogao pustiti kakvu gorku suzu očaja i blage nevjerice. Turobno je sve to skupa, onda kada ti pričaju o proljeću u Ligi prvaka, pustim europskim milijunima i gala večerama, a ti gledaš kako Kulenović promašuje zicere protiv Slaven Belupa...

Stvarnost je surova, ako je gleda Dinamov navijač, promrzao na sjeveru, dok mu kroz usne klizi kakva sočna psovka uperena nekom od Dinamovih (anti)junaka. Plavi su svojim predstavama ove sezone u Europi uprihodili 38 milijuna eura. Neće to biti sve, čak ni ako izgube i od Celtica i od Arsenala i od Milana do kraja grupne faze Lige prvaka. Još dvije "ladice" čekaju Dinamo prilikom zbroja ukupno ostvarenog iz nagradnog fonda krovne europske nogometne federacije. Prva je od raspodjele novca na desetogodišnjoj ljestvici, a druga je od raspodjele kolača po ekonomskoj strukturi (TV-prava, navijači...). Preći će sve to skupa, dakle, debelo i 40 milijuna, pogotovo ako se, kojim pukim slučajem u utorak dobije Celtic.

FOTO Pogledajte lica snuždenih dinamovaca, neki nisu mogli stajati na nogama od tuge i jada

Nasmijati bi se mogli i oni kojima Dinamo nije omiljeni klub, a navijaju za sve naše u Europi. Ovakav Dinamo zaista ne može dobiti nikog ozbiljnog. A to jesu i Slaven Belupo i Celtic i Lokomotiva i Varaždin, koji bi ga mogao i prestići na ljestvici. Veliki, da ne kažemo, ogrman dio od zarađenog novca, tih golemih milijuna morat će na stol. Ako misle obraniti titulu i potencijalno ući izravno u Ligu prvaka - a za takvo što im se ove sezone nudi idealna prilika - na Maksimiru će morati u hitnu kupovinu. Sreća je, da parafraziramo sve skupa s ovim ludim adventskim vremenom, u tome što se štandovi otvaraju tek s Novom godinom, onda kada novčanici fizičkih osoba zapravo idu u stanje duboke hibernacije.

Ne znamo što to točno ovoga časa Marko Marić kao sportski direktor i Dario Dabac kao vođa Dinamovih skauta imaju zapisano u njihovim bilježnicama. Ali jedno je sigurno. To što imaju, u to moraju biti 150 posto uvjereni da je ono što Dinamu ovoga časa treba. Za napadača, onog pravog, rasnog, koji jamči golove, trebali bi dati kraljestvo. Za "šesticu" koja će uskočiti u mlin s Ademijem i Mišićem trebalo bi osvojiti još komad tuđeg teritorija, a za pojačati obranu... Sve to, ali i još mnogo više čeka "kat" Maksimira već za nekoliko tjedana. Navijači mogu samo naricati da će ispasti dobro, jer ovakav Dinamo naslov sigurno ne može osvojiti.

Sve i da se Bruno Petković, Josip Mišić, Petar Sučić i ostale ključne Dinamove vedete s prvom utakmicom u 2025. godini pojave sto posto zdravi, orni i spremni, plavima to neće biti garancija ičega. Prošle sezone ispalo je dobro, u završnici su pali i Hajduk i Rijeka, i to ponajviše zahvaljujući izravnim porazima od Dinama. Tko garantira da će i ove sezone biti tako?