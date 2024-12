ANKETA Treba li Dinamo smijeniti Nenada Bjelicu? 'Apsolutno vjerujem da ćemo biti prvaci!'

Pakleni ritam Dinamu ove sezone nikako ne odgovara. Još prije zadnje reprezentativne stanke pa sve do danas plavi nisu uspjeli pobijediti nikoga u domaćem prvenstvu. Gorica, Rijeka, Hajduk i Slaven Belupo - tri boda od 12 mogućih uzeo je aktualni prvak Hrvatske. Dogodi li se ono najgore po klub iz Maksimira, već u nedjelju zaostatak za Hajdukom mogao bi biti devet, a za drugoplasiranom Rijekom šest bodova. Ne samo to, dobije li Varaždin Istru u Puli ove subote, Dinamo bi mogao pasti na četvrto mjesto ljestvice.

Otkako je došao, izuzev dvije velike europske pobjede protiv Salzburga i Slovana, Nenad Bjelica nije napravio pomak u odnosu na njegovog prethodnika Sergeja Jakirovića. Mnogi, sada je takvih sve više, zagovaraju njegovu smjenu odmah, ali malo je vjerojatno da će se baš to dogoditi. U Dinamu će se vjerojatno nastaviti njihova suradnja, pa će se u zimskom prijelaznom roku doći do pojačanja s kojima će se krenuti u lov na vrh ljestvice.

Bjelica je nakon utakmice u izjavi za medije rekao:

"Čestitam svojoj ekipi na odličnoj utakmici, napravili smo sve osim realizacije da dobijemo. Disciplina, agresivnost, sve što smo se dogovorili, sve smo to radili. Njihov vratar je, nažalost, bio fantastičan. Svojim dečkima ne mogu ništa prigovoriti. Vidio sam publiku koja je gurala momčad do pobjede. I sjever i zapad su nam pomagali. Nakon utakmice nisam čuo neke istaknute zvižduke. Razumijem zvižduke, sigurno su razočarani. Potencijalni otkaz? Vidjeli ste kako je izgledao Dinamo u Koprivnici prije tri mjeseca, a kako je izgledao danas. Stvarno igračima ne mogu ništa zamjeriti, samo sam na to fokusiran", kazao je.

Što je s igračima koji su morali izaći iz igre u prvom dijelu?

"Torrente, aduktor mu se zatvorio, Ademiju se valjda ponovilo isto što je imao, možda je kod Torrenta bio samo grč, to bi bilo dobro za Celtic. Pokušat ćemo se pripremiti i pobijediti. Već sam razgovarao s momčadi u svlačionici, rekao sam im sve da sam zadovoljan. Apsolutno smo zaslužili drugi gol i pobjedu i to s više golova razlike. Prije tri mjeseca je Dinamo izgubio 4:1, danas je Dinamo dominirao, jednostavno nije bila dobra realizacija", nastavio je.

A onda je rekao da apsolutno vjeruje u naslov prvaka na kraju sezone.

"Ova me utakmica napunila nemogućim optimizmom, s ovih 15-ak igrača ćemo izaći. Nećemo kukati, nećemo se žaliti, momci dobro rade i pokušavaju. Liga prvaka troši, to zna onaj tko ju je igrao. Puno igrača ju igra prvi put. Ozljede? Može biti sto razloga. Napori igranja je jedan od razloga. Drugi razlog može biti promjena trenera, moja metodologija. Može biti da jedan dan trenirate u močvari, drugi dan na boljem terenu, treći dan da igrate na stadionu. Praktički ne treniramo s igračima koji igraju, samo se regeneriraju, nema prostora za fizičku spremu. Imamo 11 igrača koji su igrali u Bratislavi, osam njih koji nikad nisu igrali Ligu prvaka, za njih je to nešto novo. Ozljede se događaju kad su igrači psihički i fizički nestabilni. Ne mogu sad ja uprijeti prstom i reći - to je razlog. Pokušavamo izvući maksimum. Imam li vjeru da Dinamo može izvući prvenstvo? Apsolutno imam", zaključio je.