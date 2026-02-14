Emotivna poruka Novaka Đokovića: 'Počivaj u miru'

Bivša srpska tenisačica i nekadašnja trenerica Fed Cup reprezentacije Srbije i Srbije i Crne Gore Tatjana Ječmenica Jevtić (47) poginula je u teškoj prometnoj nesreći u okolici Beograda.

Nesreća se dogodila sinoć u 20:54 sati na obilaznici kod čvora Orlovača, gdje su se sudarili osobni i teretni automobil. Jedna osoba izvučena je iz vozila pri svijesti, dok je druga preminula tijekom izvlačenja iz automobila, doznaje Radiotelevizija Srbije. Prema navodima medija, riječ je o njezinu suprugu.

Tatjana Ječmenica rođena je 4. srpnja 1978. u Novom Sadu. Bila je profesionalna tenisačica te trenerica Fed Cup reprezentacije Srbije i reprezentacije Srbije i Crne Gore. Najbolji plasman na WTA ljestvici bio joj je 72. mjesto, a tijekom karijere osvojila je šest ITF turnira.

A sada se javio i Novak Đoković, po mnogima najbolji tenisač svih vremena. Objavio je fotogafiju pokojne Ječmenice Jevtić uz poruku:

- Počivaj u miru.