Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVIO SE

Emotivna poruka Novaka Đokovića: 'Počivaj u miru'

Exhibition - Juan Martin del Potro v Novak Djokovic
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
1/5
VL
Autor
Marko Pavić
14.02.2026.
u 11:26

Javio se i Novak Đoković, po mnogima najbolji tenisač svih vremena. Objavio je fotogafiju pokojne Ječmenice Jevtić uz poruku: - Počivaj u miru.

Bivša srpska tenisačica i nekadašnja trenerica Fed Cup reprezentacije Srbije i Srbije i Crne Gore Tatjana Ječmenica Jevtić (47) poginula je u teškoj prometnoj nesreći u okolici Beograda.

Nesreća se dogodila sinoć u 20:54 sati na obilaznici kod čvora Orlovača, gdje su se sudarili osobni i teretni automobil. Jedna osoba izvučena je iz vozila pri svijesti, dok je druga preminula tijekom izvlačenja iz automobila, doznaje Radiotelevizija Srbije. Prema navodima medija, riječ je o njezinu suprugu.

Tatjana Ječmenica rođena je 4. srpnja 1978. u Novom Sadu. Bila je profesionalna tenisačica te trenerica Fed Cup reprezentacije Srbije i reprezentacije Srbije i Crne Gore. Najbolji plasman na WTA ljestvici bio joj je 72. mjesto, a tijekom karijere osvojila je šest ITF turnira.

A sada se javio i Novak Đoković, po mnogima najbolji tenisač svih vremena. Objavio je fotogafiju pokojne Ječmenice Jevtić uz poruku:

- Počivaj u miru.
Ključne riječi
tenis Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!