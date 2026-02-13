Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROŽIVLJAVA DRUGU MLADOST

Sjajni Čilić prošao u polufinale Dallasa i nakon duge tri godine se vratio u birano društvo

Australian Open
JAIMI JOY/REUTERS
Autori: Hina, Karlo Koret
13.02.2026.
u 20:54

Čilić će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda dva Amerikanca, prvog nositelja Taylora Fritza i Sebastiana Korde

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u polufinale ATP turnira u Dallasu nakon što je u četvrtfinalu nadigrao kvalifikanta iz Velike Britanije Jacka Pinningtona Jonesa sa 6-1, 6-4 nakon sat i 20 minuta igre.

Čilić je protutnjao prvim setom kojega je dobio za pola sata. Prvi je "break" napravio za 3-1 iskoristivši četvrtu priliku za oduzimanje servisa suparniku, ali ustvari prvu "pravu" jer je na prve tri Britanac odlično odservirao. Uslijedio je još jedan "break" za 5-1 i mirno privođenje prve dionice kraju.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

U drugom setu jedini "break" Čilić je ostvario za vodstvo 3-2, a jedine probleme na svom početnom udarcu u čitavom meču imao je u zadnjem gemu. Tada je Pinnington Jones stigao do 15-40, ali onda je Čilić zaredao s četiri asa i završio dvoboj.

Čilić će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda dva Amerikanca, prvog nositelja Taylora Fritza i Sebastiana Korde.

37-godišnji Čilić u Dallas je stigao kao 61. tenisač svijeta, a plasmanom u polufinale turnira iz serije ATP 500, zagarantirao si je povratak među najboljih 50 igrača svijeta na najnovijoj ATP ljestvici koja će biti objavljena u ponedjeljak. Posljednji puta kada je Čilić bio među prvih 50 na ATP ljestvici bilo je 29. svibnja 2023. kada je zauzimao 22. mjesto.

Renking karijere mu je treće mjesto na svijetu koje je držao od siječnja do travnja 2018.

Ključne riječi
top 50 ATP ljestvica polufinale Marin Čilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!