Sjajni Čilić prošao u polufinale Dallasa i nakon duge tri godine se vratio u birano društvo

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u polufinale ATP turnira u Dallasu nakon što je u četvrtfinalu nadigrao kvalifikanta iz Velike Britanije Jacka Pinningtona Jonesa sa 6-1, 6-4 nakon sat i 20 minuta igre.

Čilić je protutnjao prvim setom kojega je dobio za pola sata. Prvi je "break" napravio za 3-1 iskoristivši četvrtu priliku za oduzimanje servisa suparniku, ali ustvari prvu "pravu" jer je na prve tri Britanac odlično odservirao. Uslijedio je još jedan "break" za 5-1 i mirno privođenje prve dionice kraju.

U drugom setu jedini "break" Čilić je ostvario za vodstvo 3-2, a jedine probleme na svom početnom udarcu u čitavom meču imao je u zadnjem gemu. Tada je Pinnington Jones stigao do 15-40, ali onda je Čilić zaredao s četiri asa i završio dvoboj.

Čilić će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda dva Amerikanca, prvog nositelja Taylora Fritza i Sebastiana Korde.

37-godišnji Čilić u Dallas je stigao kao 61. tenisač svijeta, a plasmanom u polufinale turnira iz serije ATP 500, zagarantirao si je povratak među najboljih 50 igrača svijeta na najnovijoj ATP ljestvici koja će biti objavljena u ponedjeljak. Posljednji puta kada je Čilić bio među prvih 50 na ATP ljestvici bilo je 29. svibnja 2023. kada je zauzimao 22. mjesto.

Renking karijere mu je treće mjesto na svijetu koje je držao od siječnja do travnja 2018.