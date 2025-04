Šestero Hrvata u lovu na europski trofej, četvorica ga još nikad nisu osvojila

Danas i sutra igraju se prve četvrtfinalne utakmice rukometne Lige prvaka. Čak šestorica hrvatskih rukometaša lovi završni turnir koji će se tradicionalno igrati početkom lipnja u Kölnu. Od te šestorice, četiri su aktualna reprezentativca Hrvatske – Luka Cindrić, Nikola Grahovac (oba igraju za Veszprem), Mario Šoštarić i Marin Jelinić (oba igraju za Szeged), dok su dva bivša – Ivan Pešić koji brani za Nantes te Manuel Štrlek koji igra za njemački Füchse. Lako se može dogoditi da na završnom turniru nećemo imati nijednog našeg igrača ako Magdeburg izbaci Veszprem, Sporting bude bolji do Nantesa, Barcelona od Szegeda te Aalborg od Füchsea.

Od osam klubova koji igraju u četvrtfinalu samo su dva osvajala Ligu prvaka – Barcelona i Magdeburg. Barcelona u svojim vitrinama ima čak 12 osvojenih naslova i još su četiri puta gubili u finalu. Magdeburg će loviti svoj peti trofej. Sporting i Szeged nikad nisu igrali u polufinalu. Veszprem je od 2003. do danas čak sedam puta igrao u polufinalu, triput u finalu, ali nikako da dohvate trofej. Nantes je samo jednom igrao u polufinalu, 2018. godine kada su došli do finala i izgubili od Montpelliera. Berlinske "lisice" također su igrale samo jednom među četiri najbolje, kada su 2012. bile četvrte. Danski Aalborg pokušat će izboriti svoj treći Final four. Na prethodna dva igrali su u finalu i gubili oba puta od Barcelone. Vrlo se lako može dogoditi da gledamo tri od četiri kluba koja su i lani igrala na završnom turniru – Barcelona, Aalborg i Magdeburg.

Posljednji hrvatski igrač koji je osvojio Ligu prvaka bio je Luka Cindrić, 2022. godine s Barcelonom. Od preostalih pet naših igrača koji će ovih dana igrati u četvrtfinalu, još je samo Manuel Štrlek osvojio Ligu prvaka, 2016. godine s poljskim Kielceom.