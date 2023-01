Sesar nakon potopa svoje momčadi: Ne pamtim kad sam gledao Cibonu da ovako loše igra

U susretu s momčadi koja je u Zagreb doputovala s jednakim brojem pobjeda kao što ih ima i njihov domaćin, Cibona je doživjela pravi potop. Izgubili su letargični cibosi od beogradske Mege (72:106) koja se pokazala atletičnijim i energičnijim sastavom koji jako dobro trči ali i pogađa.

A nakon što su tijekom cijelo susreta uspješno obuzdavali Cibonina razigravača Bornu Kapustu (2 koša, 5 asista), sve je bilo jasno već nakon prvog poluvremena (37:58) nakon čega je prednost gostiju, tijekom treće četvrtine, narasla i na 37 koševa razlike (50:87).

Vidjevši da je trener Josip Sesar sjeo na klupu, i prepustio igrače da se utapaju u svom pristupu ovoj utakmici, skupina Ciboninih navijača s plave tribine izrazila je veliko nezadovoljstvo. Jedan od glasnijih među njima bio je Nikola Plečko, predsjednik Udruge "Mi smo Cibona" jer su i momci oko njega tih "minus 37" doživjeli kao čin rasprodaje ugleda njihova voljena kluba.

Nažalost, taj ugled je već davno rasprodan i već neko vrijeme klub hoda po rubu egzistencije. Jer, da nije tako možda bi Danko Branković ove nedjelje još uvijek bio u plavom dresu a ne u Meginom žutom. A ovaj mladi centar bio je jedan od trojice stožernih igrača za uvjerljivu pobjedu Beograđana. Branković je upisao 18 koševa, 7 skokova i 5 blokada, a negdašnji Cibonin kadet, krilni-centar, Matej Rudan u ovoj visokoj pobjedi svoje momčadi bio je najbolji strijelac sa 21 košem i pet skokova. Treća udarna igla gostiju bio je francuski branič Malcolm Cazalon (19 koševa, 7 asista) a razigrani su bili i branič Uskoković (17 koševa) i krilo Đurišić (13 koševa, 8 asista).

Kod domaćina jedini dvoznamenkasti bili su Aleksandar Aranitović (12) i Filip Bundović (10 koševa) a na račun svoj i svojih igrača trener Josip Sesar nije bio milostiv:

- Bit ću iskren. Ne pamtim kad sam, bilo kao igrač, gledatelj, sukomentator, trener ovog kluba ili suparničkog, gledao ovako lošu igru Cibone. Odigrali smo jako lošu utakmicu, razloge bih mogao nabrajati no za podvući je da smo bili nemoćni i da nismo imali izgleda.

Je li razlog u suparniku koji je na svakoj poziciji imao igrača fizički za broj jačeg?

- Ne, razlog je u nama. Malo su nam se poremetili odnosi unutar momčadi, vidi se da nam kemija nije dobra i na nama je da to popravimo.

Je li i Sesarov čin sjedanja na klupu potkraj treće četvrtine bio neka njegova reakcija na takve odnose? Je li trener prepustio svoje suigrače neka se tope u toj svojoj lošoj kemiji?

- Svlačionica je mjesto iz kojeg se ne iznose detalji no ne treba bježati od toga da smo u svakom dvoboju kasnili, na svakom skoku također, u svakoj defenzivnoj rotaciji. Napadački smo izgledali neprepoznatljivo. Znali smo kako se brane, dva dana smo to pripremali i onda smo to ne radimo sve do 30. minute - kazao je Sesar.