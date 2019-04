Senzacija: Velika nada hrvatskog nogometa prelazi u reprezentaciju Srbije?!

Veznjak Lokomotive Bojan Knežević (22) koji je godinama slovio kao velika nada hrvatskog nogometa i upisao dva nastupa za U-21 reprezentaciju mogao bi obući dres Srbije.

– Istina je! Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresiran. Moram priznati da me malo zatekao. Potom mi je rekao da zna da mogu ostvariti uvjete igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresiran ili odbijam takvu mogućnost – rekao je Knežević za Sportske novosti.

Što je odgovorio?

– Rekao sam da me zanima, zašto ne? Pa, nogomet je to, ne treba gledati neke druge stvari. Mene zanima samo nogometni put, nogometna priča. A, moram priznati, u Hrvatskoj mi perspektiva u ovom trenutku nije blistava, svjestan sam toga, kako sad stvari stoje, teško da ću zaigrati za hrvatsku reprezentaciju. Srbija me zove, očito me jako želi, naravno da razmatram tu mogućnost.

Kneževićev otac ima srbijansku putovnicu, a nogometaš kaže da ne zna kako su u tamošnjem savezu doznali za to.

– Gledajte, meni je Hrvatska uvijek prvi izbor, igrao sam u svim selekcijama, bio i kapetan U-19 reprezentacije, naravno, kad bi se pojavila mogućnost da moram birati... Ali, imam osjećaj da me nakon ovog izbornik Gračan i pozove u reprezentaciju, možda će to biti zbog toga da ne odem u Srbiju, a ne znam koliko je to dugoročno – rekao je Knežević i još jednom potvrdio da nije nemoguće da zaigra za orlove.

Inače, Knežević je prije godinu dana iz Dinama otišao na posudbu u Lokomotivu jer u Maksimiru nije dobio priliku.

