Hrvatski dres osvojio svijet, a onda ga kopirala Barcelona i drugi velikani. Doznajemo možemo li zaštiti kvadratiće

Jesmo li zaista jedini koji se koristimo dresovima sa šahovnicom? Ili čak s crveno-bijelom šahovnicom? Ima li još netko "opravdanu osnovu" koristiti se crveno-bijelom šahovnicom za dizajn dresa? Nakon velikoga finala hrvatske nogometne reprezentacije protiv Francuza na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, popularnost hrvatskoga dresa dosegnula je vrhunac. Uzorci s kvadratićima počeli su se pojavljivati i pri dizajnu drugih dresova.



Nogometni klub Barcelona za sezonu 2019./2020. svoje zaštitne boje (plavu i tamnocrvenu/ljubičastu) prvi je put u povijesti primijenio, umjesto u prepoznatljivom prugastom uzorku, u uzorku s kvadratima, odnosno uzorku šahovnice. U to vrijeme (trenutačno još uvijek) FC Barcelona i hrvatska nogometna reprezentacija imale su istoga dobavljača sportske opreme (Nike). Do tada, a i poslije, uvijek je korišten isključivo prugasti uzorak za Barcelonin dres. Službeno objašnjenje kluba bilo je da je dizajn dresa inspiriran urbanim planom grada Barcelone, posebno četvrti Eixample, poznate po pravilnoj mreži kvadratnih blokova. Ne može se tome proturječiti, ali ostaje sumnja da su Nike i FC Barcelona pokušali povući dobar marketinški potez inspiriran nevjerojatno uspješnom prodajom hrvatskoga nogometnog dresa iz 2018. godine, čija ponuda katkad nije bila dostatna zbog goleme potražnje.