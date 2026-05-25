Luka Modrić donio najtežu odluku u karijeri, poslije svjetskog prvenstva oprašta se od Hrvatske?!

Za manje od mjesec dana Hrvatska počinje nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku i to bi vrlo vjerojatno trebao biti zadnji veliki turnir za Luku Modrića. Kako tvrde iz SN-a, bit će to posljednje natjecanje u kojem ćemo u reprezentativnom dresu gledati nogometnog virtuoza Luku Modrića.

- U idućim danima Luka Modrić bi mogao donijeti još jedno zaključivanje, nakon 25 senzacionalnih mu godina karijere. Ono što je bila jedna od opcija i prije nedjeljnog debakla Milana u borbi za četvrtu poziciju i ulaz u Ligu prvaka, sada dobiva zamah u realnosti. Luka Modrić možda donese odluku da će oproštajnim reprezentativnim nastupom u SAD-u zapravo zaključiti i aktivnu nogometnu karijeru - tvrdi isti izvor.

Luka Modrić već je gotovo dva desetljeća lider hrvatske nogometne reprezentacije, a za to vrijeme postao je najveći igrača u njezinoj povijesti. Za Vatrene je debitirao davne 2006. godine, a ubrzo se nametnuo kao ključni igrač, figura oko koje se gradila igra Hrvatske.

Najveći trag ostavio je na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, kada je kao kapetan vodio Hrvatsku do povijesnog finala i srebrne medalje. Modrić je tada proglašen najboljim igračem turnira u žestokoj konkurenciji.