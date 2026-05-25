BLIZU KRAJA

Luka Modrić donio najtežu odluku u karijeri, poslije svjetskog prvenstva oprašta se od Hrvatske?!

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
Stjepan Meleš
25.05.2026.
u 18:28

Luka Modrić već je gotovo dva desetljeća lider hrvatske nogometne reprezentacije, a za to vrijeme postao je najveći igrača u njezinoj povijesti. Za Vatrene je debitirao davne 2006. godine, a ubrzo se nametnuo kao ključni igrač, figura oko koje se gradila igra Hrvatske

Za manje od mjesec dana Hrvatska počinje nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku i to bi vrlo vjerojatno trebao biti zadnji veliki turnir za Luku Modrića. Kako tvrde iz SN-a, bit će to posljednje natjecanje u kojem ćemo u reprezentativnom dresu gledati nogometnog virtuoza Luku Modrića.

- U idućim danima Luka Modrić bi mogao donijeti još jedno zaključivanje, nakon 25 senzacionalnih mu godina karijere. Ono što je bila jedna od opcija i prije nedjeljnog debakla Milana u borbi za četvrtu poziciju i ulaz u Ligu prvaka, sada dobiva zamah u realnosti. Luka Modrić možda donese odluku da će oproštajnim reprezentativnim nastupom u SAD-u zapravo zaključiti i aktivnu nogometnu karijeru - tvrdi isti izvor. 

Najveći trag ostavio je na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, kada je kao kapetan vodio Hrvatsku do povijesnog finala i srebrne medalje. Modrić je tada proglašen najboljim igračem turnira u žestokoj konkurenciji.

SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

V0
Vlaskoulicanec3.0
19:14 25.05.2026.

Hvala Luka!!!

rubinet
18:58 25.05.2026.

Hvala mu na svemu. I sad neka pođe u hrvatsku i svjetsku nogometnu povijest.

