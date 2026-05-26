MLADI VATRENI

Olić: Želimo dodatno uigrati momčad, svi će dobiti priliku u ove tri pripremne utakmice

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.05.2026.
u 18:40

Ivica Olić, Izbornik mlade reprezentacije, okupio je momčad za oglede protiv Grčke, Katara i Irske, koji će poslužiti kao provjera u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo na jesen. Tada Hrvatsku očekuju susreti protiv Mađarske, Ukrajine i Litve

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine okupila se uoči skorašnje tri prijateljske utakmice koje će se odigrati u Koprivnici, Zagrebu i Vrbovcu. Ivica Olić, Izbornik mlade reprezentacije, okupio je momčad za oglede protiv Grčke, Katara i Irske, koji će poslužiti kao provjera u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo na jesen. Tada Hrvatsku očekuju susreti protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.

"Ispred nas su tri kvalitetne utakmice protiv različitih suparnika i očekujem da ćemo iz njih izvući mnogo korisnih zaključaka. Ove pripreme i utakmice poslužit će nam za provjeru igrača i momčadi u cjelini, kako bi dobili jasniju sliku na koje igrače možemo računati u nastavku kvalifikacija. Imamo dosta igrača u ovom okupljanju, a među njima je i nekoliko novih lica. Svi će dobiti priliku kroz ove tri utakmice pokazati svoje kvalitete i nametnuti se za buduće akcije reprezentacije. Želimo dodatno uigrati momčad, učvrstiti određene taktičke zahtjeve i spremno dočekati izazove koji nas očekuju na jesen protiv Mađarske, Ukrajine i Litve", izjavio je Olić.

Hrvatska U21 će prvo u Koprivnici igrati protiv vršnjaka iz Grčke. Ta se utakmica igra 30. svibnja. Potom 3. lipnja u Zagrebu dočekuje Katar, dok će šestog dana lipnja u Vrbovcu odmjeriti snage protiv vršnjaka iz Irske.

Trenutačno se Hrvatska U21 u kvalifikacijskoj skupini H za odlazak na Europsko prvenstvo nalazi na prvom mjestu s 13 bodova. Skupila je četiri pobjede i remi u pet utakmica. Druga je Turska U21 s 11 bodova, dok Ukrajina U21 ima osam bodova. U donjemu domu ljestvice su Mađarska U21 s tri te Litva U21 s dva boda.

hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Ivica Olić

