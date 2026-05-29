Otkriveno gdje će Hrvatska odigrati prvu utakmicu u sljedećem izdanju Lige nacija

Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni su smješteni u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom na natjecanju koje započinje 11. lipnja, a zaključuje se 19. srpnja. Sljedeće obveze za hrvatsku reprezentaciju bit će u Ligi nacija u rujnu.

Hrvatska je u tom natjecanju smještena u skupinu 3 Lige A zajedno s aktualnim europskim prvakom Španjolskom, Engleskom i Češkom. Vatreni će natjecanje otvoriti gostovanjem u Češkoj 26. rujna, a sada je poznato i na kojem stadionu će se odigrati ta utakmica.

Prvotno se pretpostavljalo da bi se ta utakmica mogla odigrati u Olomucu, no najnovije informacije kako će Česi Hrvatsku ipak ugostiti u Pragu. Ta bi se utakmica trebala igrati na Fortuna Areni, stadionu praške Slavije kapaciteta 19 400 mjesta. Hrvatska u toj utakmici neće imati podršku navijača zbog nereda koje su uzrokovali u četvrtfinalu prošlog izdanja natjecanja u Splitu i Parizu.

Vatreni će tri dana kasnije gostovati kod Španjolske, a u prvom tjednu listopada ugostit će Englesku i Španjolsku. Natjecanje u skupini zaključit će gostujućom utakmicom protiv Engleske i domaćom protiv Češke u studenom.