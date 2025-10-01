Neymar nasljeđuje bogatstvo vrijedno milijardu eura?! Priča je bizarna...

Poslovice često odražavaju istine o svakodnevnom životu, barem tako kažu. A da "novac privlači novac", nedavno je potvrdio svjetski poznati i nevjerojatno bogati brazilski nogometaš Neymar. Njegovo znatno bogatstvo moglo bi se znatno povećati zahvaljujući imovini iz višemilijunskog nasljedstva. Kako se ispostavilo, bogati brazilski poslovni čovjek odlučio je ostaviti cijelo svoje bogatstvo brazilskom nogometašu. Dotični milijunaš zove se Altemir Francisco Da Silva. Ima zdravstvenih problema i nema kome drugome ostaviti svoju imovinu ako mu dođe kraj života.

Zanimljivo je u ovom slučaju da se oni čak ni ne poznaju. Bogataš je nekim brazilskim medijima rekao da se snažno identificira s Neymarovim ocem, koji ga podsjeća na njegovog pokojnog oca. Nadalje, radije ostavlja svoje bogatstvo Neymaru nego neposlušnoj rodbini ili vladi.

Koliko je to novca? Pa, između gotovine i druge imovine, dionica i nekretnina, navodno je riječ o nasljedstvu od preko milijardu dolara. I premda je Neymar već jako bogat jer je u profesionalnoj karijeri igrao za neke od najboljih i najbogatijih momčadi na svijetu, lako je pretpostaviti da nitko ne može reći ne takvom poklonu. Podsjetimo, Neymar je samo u Saudijskoj Arabiji za dvije godine zaradio 320 milijuna eura.

Brazilski mediji tvrde da Neymar nema saznanja o toj stvari. Međutim, fotografije kopije sporne oporuke kruže društvenim mrežama. Ova neobična oporuka navodno je ovjerena prije dvije godine, u lipnju 2023., u Javnobilježničkom uredu br. 9 u Porto Alegreu u Brazilu. Lokalni mediji navode da je njezina autentičnost očito potvrđena. Istovremeno, kruže svakakve glasine o tome. Neki kažu da su to lažne vijesti, izvještavaju brazilski mediji, ili čak idu toliko daleko da tvrde da je igrač sve izmislio, jer bi to bila dobra strategija za plaćanje manjeg poreza na nove, pristigle iznose novca.